Turgutluspor çıkış arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 kaybedip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ege ekibinde kart cezalısı Kadir Yazıcı maçta görev alamayacak. Turgutluspor'un başında henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan, Tarsus müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Turgutluspor grupta 48 puanla 8'inci sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2021-04-06 12:15:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.