Manisa FK şampiyonluk için son virajlarda

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında yarın evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek olan Manisa FK maçtan galip ayrılması durumunda şampiyonluk için çok önemli bir galibiyet elde etmiş olacak.

Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı olan Manisa FK, 30 maçta topladığı 76 puanla en yakın rakibi olan 29 maçta 59 puan toplayan Hekimoğlu Trabzon’un 17 puan önünde ligin başından beri liderliğini sürdürüyor. Yarın Şanlıurfaspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Manisa FK maçtan 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan etmek için 33. haftayı bekleyecek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında yarın evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Manisa FK, mücadeleden 3 puanla ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak. Ligde 76 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor engelini de aşarak haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor.



İlk karşılaşmayı deplasmanda 20 kazanmıştı

Ligin ilk yarısında Şanlıurfa’da oynanan mücadeleyi Manisa Futbol Kulübü 20 kazanmıştı. Takıma galibiyeti getiren goller Nizamettin Çalışkan ve Tayyib Kanarya’dan gelmişti.



Mücadelenin hakemi Abdullah Volkan Aydın

Manisa Futbol Kulübü ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Karşılaşmada Aydın’ın yardımcılıklarını Ahmet Deveci ve Niyazi Atakan Ataseven yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alkan Parsak.

Manisa FK ligde oynadığı 30 maçtan 23'ünden galibiyetle 7'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Hiç yenilgi almayan tek takım olan Manisa 7 beraberliğin 6'sını kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda alırken deplasmanda aldığı bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazandı. Profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK yediği 20 golle de en az gol yiyen 6 takımdan biri olarak 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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