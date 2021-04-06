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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor

İHA

Şehzadeler Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Amatör Spor Kulüpleri Tesisi ile Sancaklıiğdecik Çok Amaçlı Salon ve Yenileme Alanı Projelerinin devam ettiğini, Selimşahlar Halı Saha ve Açık Düğün Salonu projesinin ise temelinin atıldığını söyledi. Başkan Çelik, 2 milyon 112 bin 200 TL’ye mal olacak, Sancaklıbozköy Mahallesine kazandıracakları Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesini içeren projenin ise ihalesinin yapılarak en kısa sürede temelinin atılacağını belirtti.
Şehzadeler Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk başkanlığında yapıldı. Başkan Çelik, Meclis’te belediyenin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarların elektrik faturalarını belediye ödeyecek
Başkan Çelik, muhtarlık binalarının elektrik faturalarını Şehzadeler Belediyesi’nin ödeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “İlçemizde bizlerle birlikte hemşehrilerimize hizmet eden, mahallelerimizde işiten kulağımız, gören gözümüz olan muhtarlarımızın, bizden bir talebi vardı. Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının belediyemiz tarafından ödenmesini talep etmişlerdi. Bu talep üzerine yaptığımız hukuki ve teknik incelemenin ardından muhtarlık binalarının elektrik faturalarının belediyemizce ödenmesi kararını aldık. Kurulduğumuz günden beri muhtarlarımızın yanında ve destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza aldığımız bu karar hayırlı olsun.”

Atalık tohuma ilgi artıyor
Belediyenin gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında da konuşan Başkan Çelik, “Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, çocukluğumuzun lezzetli tatlarını gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla düzenlediğimiz Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü düzenledik. Pandemi şartları nedeniyle bu etkinliğimizi zamana yayarak düzenliyoruz. Önümüzdeki aylarda yine düzenleyecek ve tarihini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Atalık tohumlara ilginin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor. İlçelerimizden civar illerden gelenler var. Atalık tohumlar nesilden nesile artarak, yaygınlaşsın istiyoruz. Emek sarf eden arkadaşlarıma ve katkıda bulunanlara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kızılay Manisa Şubesi iş birliğiyle Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerimiz ve Kurşunlu Han’daki sanat atölyelerimizdeki kadın öğretmenlerimize yönelik ilk yardım kursu düzenledik. Eğitimlerde katılımcılara tıkanıklıklar, zehirlenmeler, kanama, şok, gibi acil durumlarda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak öğretildi. İlk yardımın hayat kurtardığını biliyor ve önemsiyoruz. Katılımcılara, Kızılay eğitmen ve yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Sportif gelişmeler
Sportif gelişmler ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’mizin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve yeni yönetimi belirlendi. Önceki başkanımız Ali Özyiğit ve yönetimine bugüne kadarki çalışmaları, katkıları için teşekkür ediyor, Akif Özer başkanlığında oluşturulan yeni yönetimi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Şehzadelerimizin gururu, milli güreşçimiz Kerem Kamal kardeşimiz, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemelerinde olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Olimpiyatlarda ülkemizi, şehrimizi temsil edecek olan Kerem Kamal kardeşimi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Madalya ile olimpiyatlardan döneceğine inanıyor, destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Devam eden projeler
Belediyenin devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Ahmet Bedevi Mahallemizde yaptığımız Amatör Spor Kulüpleri Tesisi ile Sancaklıiğdecik Mahallemizdeki Çok Amaçlı Salon ve Yenileme Alanı projelerimizin inşaatları devam ediyor. Selimşahlar Mahallemizde yapacağımız Halı Saha ve Açık Düğün Salonu projemizin de geçtiğimiz günlerde temelini attık. Rabbim kazasız belasız tamamlayıp, halkımızın hizmetine açmayı nasip etsin.” dedi.

Sancaklıbozköy’e dev tesis
İhalesi tamamlanan ve yakın bir tarihte temeli atılacak yeni proje hakkında da konuşan Başkan Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesini içeren projemizin de ihalesi yapıldı, yüklenici firmaya sözleşmeye davet yazısı yazıldı. 2 milyon 112 bin 200 TL’ye mal olacak, yaklaşık 12 bin 210 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Projede; 800 metrekarelik bir kapalı düğün salonu, bin kişilik, yaklaşık bin 460 metrekarelik açık düğün salonu, 30 metrekarelik bir büfe, piknik alanları, bin 740 metrekarelik yürüyüş alanları, 3 bin 750 metrekarelik bir otopark bulunuyor. Projemizin yakın bir tarihte temelini atacağız. En kısa sürede de tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

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