Salihli’de “Paylaşacak bir kitabım var” projesi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Cesur Yıldızlar Spor Kulübü’nün “Paylaşacak bir kitabım Var” projesi hayata geçti. Proje kapsamında ilk bağış Sart Mahallesi’ndeki okullara yapıldı.

Salihli’de 3 kurumun köy okullarındaki çocuklara ulaştırılmak üzere başlattıkları "Paylaşacak bir kitabım Var" Projesi kapsamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile Cesur Yıldızlar Kulüp Antrenörleri Özgür Cesur ve Murat Öztürk, Sart Mahallesi’nde bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Sağlam ve beraberindekiler, proje kapsamında Sart Mustafa İlkokuluna kitap bağışı hediye edilirken, spor malzeme desteğinde bulunulup, minik öğrencilere ise sınav kalem seti verildi.

Kaymakam ve beraberindekiler daha sonra Sart Mahmut İlkokulu ile Sart Mustafa Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Sağlam, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Sınıfları ziyaretinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Sağlam, öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi ve pandemi sürecinde okullardaki eğitimin kalitesini artırmak için yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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