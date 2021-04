Salihli’deki don zararı yüzde 10 ila 30 arasında AK Parti'li Dinç: “Hükümetimiz, çiftçimizin yanındadır”

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, geçtiğimiz hafta yaşanan don afetiyle ilgili hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgede yüzde 10 ile yüzde 30 arasında hasar tespit edildiğini söyledi.

Parsel bazlı hasar tespit çalışması yaptırmak isteyen üreticilerin doğal afet başvuru dilekçesi vermeleri gerektiğini de belirten Dinç “Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin sorunlarının çözümü için gerekli çalışmayı yapacaktır.” dedi.

Don afeti ile ilgili hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Dinç, binlerce dekar arazide gerekli çalışmanın yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Don afeti ile ilgili 24 ile 29 Mart tarihleri arasında yapılan tespitlerde bağlarımız için 49 mahallede 2 bin 559 çiftçi 86 bin 80 dekar arazide 4 bin 800 ayrı parselde çalışma gerçekleştirildi. Kayısı için ise 3 mahallemizde 60 çiftçi üzerinde 3 bin 500 dekar arazide 130 ayrı parselde, yine erik için de 3 mahallemizde 10 çiftçide 400 dekardan fazla alanda 40 ayrı parselde inceleme yapıldı. Bölgemiz için oldukça önemli olan bu ürünler üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında hasar tespit edildi. Bölgemizde parsel bazlı hasar tespit çalışması yaptırmak isteyen üreticilerimizin Doğal Afet Başvuru dilekçeleri vermeleri gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili de ayrıca bir çalışma başlayacaktır. Oluşan hasarlarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız kesinlikle çiftçilerimizin yanında olacaktır. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin sorunlarının çözümü için gerekli çalışmayı yapacaktır. Üreten kesimimizin her alanda desteklenmesi adına hükümetimizin yaptığı çalışmalar ortada. Doğal afetler sonucu oluşan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında da gerekli destek verilecektir”

