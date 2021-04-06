Kaya bahçeleri görsel şölen sunuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço Meydanı’nda uyguladığı ‘Kaya Bahçesi’ peyzaj projesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Doğal taşların yanı sıra, kurak iklime dayalı rengârenk çiçeklerle süslenen peyzaj uygulaması nedeniyle, memnuniyetini dile getiren Yarhasanlar Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek noktalarından olan Barış Manço Meydanı’nda ‘Kaya Bahçesi’ peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Altı bölümden oluşan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanın her bölümünde farklı bir peyzaj uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut alana yepyeni bir görünüm kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Yarhasanlar Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak ile birlikte çalışmaların yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren Yarhasanlar Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, “Önemli bir meydan. Manisa’ya dışarından gelen herkes bu kavşaktan geçiyor. Perşembe günleri pazar olması nedeniyle yine bu bölge yoğun olan bir yer. Çalışma çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederiz” dedi. İncelemenin ardından Öztozlu ve beraberindekiler Mahalle Muhtarı Çakmak’ı işyerinde ziyaret etti.

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