Turgutlu’da fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda etkisini gösteren fırtına ağaçları devirdi, elektrik telleri koptu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu. Yaşanan olaylarda kimse yaralanmazken polis ekipleri bölgelerde güvenlik önemli aldı. Ayrıca Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ve elektrik dağıtım firmasına bağlı ekipler bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.