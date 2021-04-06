Müftülük personeline “Afet farkındalığı eğitimi” verildi

Manisa Müftülüğü tarafından online olarak düzenlenen ‘İyilik buluşması’ etkinliğine katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, vatandaşlarla güven köprüsü kurulması gerektiğini, hem söylemler hem de davranışlarla görev yapılan yerlerde örnek kişilik olunması gerektiğini ifade etti.

Vali Yaşar Karadeniz, İl Müftülüğü tarafından online olarak ‘İyilik buluşması’ etkinlikleri kapsamında müftülük personeli için düzenlenen ‘Afet farkındalığı eğitimi’ programına katıldı.

Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya ve müftülük personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, din görevlilerini, devletin en ücra köşelerine kadar ulaşan eli kolu olarak gördüğünü ifade ederek, “Sizler mahallenin içine kadar ulaşmışsınız ve mahallede yaşayan vatandaşlarla birebir temas halindesiniz. Onun için sizler oradaki duruş ve iletişiminiz ile vatandaşımızla aramızda bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Bunda başarılı olmanın kuralı da ‘güven köprüsü’ dediğimiz köprünün sağlam olmasına bağlı. Yani her şeyden önce vatandaş sizlere güvenecek. Dolayısıyla kamu görevlileri olarak, vatandaşımızın güvenini şüpheye düşürecek herhangi bir yanlış ya da eksikliğe sebebiyet vermemeliyiz. Güven köprüsünü sağlam kurarsanız, o bölgenin hatta o ilçenin bir kanaat önderi durumuna geldiğinizi göreceksiniz. İnsanlar önemli konularda karar verirken sizlerin de fikrini almak, en azından alacağı kararla ve yapacağı işle ilgili son kararını vermeden sizlere danışmak isteyecektir. Onun için bu güven köprüsünü mutlaka güçlü tutalım. Hem sözlerimizle hem davranışlarımızla, yaptığımız işlerle bu köprüyü sağlamlaştırmak zorundayız. Dolayısıyla da örnek kişilik olarak orada bulunmamız lazım” dedi.

Günümüzde en büyük sorunların başında bağımlığın olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık özellikle genç nüfus arasında çok yaygın bir problem. Bu sorunla polisimiz mücadele ediyor. Ama bunun yanında bizlere de büyük görev düşüyor. Gençlerimiz daha bu hastalıkla tanışmadan onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Sizler sahadasınız, herkes kendi bölgesindeki gençlere sahip çıkar, sorunları ile birebir ilgilenir ve kendi çözemediği konularda da üst makamlara konuyu iletirse birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bağımlılıkla mücadele devletimizin geleceği, bekası açısından önemli ve hassas bir konu” şeklinde konuştu.

Vali Karadeniz, insanları yetiştiren ve onları topluma kazandırmakla görevli olan öğretmenlere ve din görevlilerine sigarayı yakıştıramadığını da belirterek “İnsanları yönlendirirken sadece sözlerimiz değil davranışlarımız da belirleyicidir. Bizler örnek davranış gösterebiliyorsak o zaman sözümüzün bir değeri olur. Dolayısıyla her yönden örnek olacak bir yapımızın olması lazım. Yalan konuşmayacağımızdan, verdiğimiz sözü tutacağımızdan insanların emin olması lazım” dedi.



“Manisa'daki intihar girişimleri ekonomik kaynaklı değil"

Yaşanan intihar olaylarına da değinen Vali Karadeniz, Manisa'daki intihar teşebbüslerinin birçok ilden farklı olarak ekonomik sebeplere dayanmadığını belirterek, “Bu konuda psikiyatri uzmanlarımız gibi sizlerin de görevi olduğunu düşünüyorum. Birçok ilden farklı olarak ilimizde intihar vakalarının temel sebepleri arasında ekonomik sebepler yer almıyor. Dolayısıyla başka sebeplerin olması bu konunun çözümünü de kolaylaştırır diye düşünüyorum. Psikolojik tedavi gören vatandaşlarımıza sizlerin de yaklaşımının son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. İnsanlara ne kadar faydalı olabilirsek yaptığımız iş o kadar yerine ulaşacaktır” dedi.

Vali Karadeniz konuşmasında, Covid19 salgını ile mücadelede din görevlilerinin büyük desteği olduğunu dile getirerek, “Covid19 ile mücadelemiz bir süre daha devam edecek. Biraz yorgunluk, bıkkınlık olabilir ama henüz yorulmak ve bıkmak için erken bir noktada olduğumuzu ifade etmek isterim. Aşılama oranımız ülke genelinde yüzde 5060 oranını buluncaya kadar bu durumun devam edeceği görülüyor” diye konuştu.

Bu yılın AFAD Eğitim Yılı olması sebebiyle eğitim programının organize edildiğini ifade eden Vali Karadeniz, katılımcılara ilk yardım ve AFAD eğitimi konusunda çevrelerinde ki insanları da bilinçlendirmelerini istedi.

Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından programda, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya tarafından katılımcılara AFAD Farkındalık Eğitimi verildi.

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