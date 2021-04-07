Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleşti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş yeniden başkan seçildi.

Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti seçimi yapıldı. Ardından üyelerin tam destek verdiği mevcut Başkan Ümit Taydaş tekrar başkanlığa seçildi.

Üyelerinin tam desteğiyle yeniden başkanlığa seçilen Ümit Taydaş, “Şehit ailelerimize, gazilerimize 2007 yılından beri hizmet ediyoruz. Bu değerli insanlara hizmet etmek görevlerin en güzeli. Genel Başkanımız Mustafa Işık bugün aramızda, çalışkanlığı ile Genel Merkezimize büyük katkılar sundu. Onları ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a, bakanlık bünyesinde görev yapan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürümüz Selim Çelenk’e, şehit ailelerimize ve gazilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise yaptığı konuşmada, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, daima yanımızda. Şehit ailelerimize, gazilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler bu işin bilincindeyiz. Şehit aileleri ve gaziler çok değerli” diye konuştu.

Genel Kurul sonrası kısa süre önce vefat eden Gazi Mehmet Sürücüler’in eşi Necla Sürücüler’e Genel Başkan Mustafa Işık, Şube Başkanı Ümit Taydaş, çok sayıda gazi taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra ise şehitlik ziyareti yapılarak dua edildi.

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