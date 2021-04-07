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Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Manisa’nın Selendi ilçesinde 27 gün önce vefat eden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın gelini tarafından şiddete maruz kaldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından konuşan Himmet Aslan: “Rahmetli ebemiz (babaannemiz) Fadime Aslan 40 yıldır annemle birlikte yaşıyor. 40 yıldır en ufak bir şekilde sorunumuz olmuştur. Kendi isteğiyle bizim yanımıza gelmiştir. En ufak bir şekilde bu zamana kadar birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmamıştır. Evimize Fidan Aslan isimli gelin gelene kadar evimizde hiçbir sıkıntı yoktu” “Ben anamın babaannemi bilinçli bir şekilde öldürdüğüne inanmıyorum” “Gerçek olan bir şey var ki asıl işkenceyi yapan annemi işkenceye sürükleyen Fidan Aslan’dır”

İHA

Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Manisa’nın Selendi ilçesinde 27 gün önce vefat eden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın gelini tarafından şiddete maruz kaldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından konuşan Himmet Aslan: “Rahmetli ebemiz (babaannemiz) Fadime Aslan 40 yıldır annemle birlikte yaşıyor. 40 yıldır en ufak bir şekilde sorunumuz olmuştur. Kendi isteğiyle bizim yanımıza gelmiştir. En ufak bir şekilde bu zamana kadar birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmamıştır. Evimize Fidan Aslan isimli gelin gelene kadar evimizde hiçbir sıkıntı yoktu” “Ben anamın babaannemi bilinçli bir şekilde öldürdüğüne inanmıyorum” “Gerçek olan bir şey var ki asıl işkenceyi yapan annemi işkenceye sürükleyen Fidan Aslan’dır”

Manisa’nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın gelini 61 yaşındaki Fadime Aslan tarafından şiddete maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mezarı açılmasıyla başlayan süreçte Fadime Aslan’ın torunu Himmet Aslan annesine sahip çıkarak gelinleri Fidan Aslan ile amca ve halalarının babaannelerine sahip çıkmadığını söyledi.
Manisa’nın Selendi ilçesi Rahmanlar Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın mezarı iddialar üzerine açılarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşlı bir kadına uygulanan şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Türkiye gündemine oturan Aslan ailesinin 38 yaşındaki oğlu Himmet Aslan annesinin 40 yıldır babaannesine baktığını ve son bir yıla kadar hiçbir sorun yaşanmazken evlerine gelin olarak gelen Fidan Aslan’ın ardından hem babaannesinin hem de annesinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

“Her şey Fidan Aslan’ın gelmesiyle değişti”
Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde 27 gün önce hayatını kaybeden Fadime Aslan’ın torunu olan ve şiddet gösteren Fadime Aslan’ın oğlu 2 çocuk babası 38 yaşındaki Himmet Aslan, “Rahmetli ebemiz (babaannemiz) Fadime Aslan 40 yıldır annemle birlikte yaşıyor. 40 yıldır en ufak bir şekilde sorunumuz olmuştur. Bu zamana kadar ne olursa olsun hiç ayrılmadan beraber yaşamışlardır. Babaannemiz Fadime Aslan babam onun yanından ayrıldıktan sonra kendi isteğiyle bizim yanımıza gelmiştir. En ufak bir şekilde bu zamana kadar birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmamıştır. Annemin psikolojik sıkıntıları başlayana kadar. Bir rahatsızlığı var ve biz bunun çaresini bulamadık. Evimize Fidan Aslan isimli gelin gelene kadar evimizde hiçbir sıkıntı yoktu. Ne para çalınması olurdu ne de başka bir şey. Babaannemi dışlamaya başladı Fidan Aslan, ‘O bu evden gidecek’ demeye başladı. Daha önce Pınar Aslan, Fidan Aslan’ın kafasına çuval geçirirken görmüş. Onun elinden babaannemizi kurtardık bunu insanlara anlatamadık. Babaannem son bir yıldır tamamen aklını kaybetti. Hele son 6 aydır tamamen hiçbir şeyi hatırlamaz oldu. Çok farklı hareketler yapmaya başladı annem de çok zor durumda kaldı. Bunu en büyük kızı olan Halam Dudu Akyıldız’a götürüp biraz da siz bakın dediğinde ‘Ben elin yanında duruyorum ben bakamam’ diyerek annesine sahip çıkmadı. Annem gece gündüz babaannem yüzünden uyku uyuyamıyordu. Bir oğlu 10 metre aşağımızda var, 10 metre yukarda da diğer oğlu var biraz daha ilerde de bir oğlu daha var. Bu kadın gece gündüz hiçbir şey yokken barım barım bağırdı. Hiçbir çocuğu gelip de ‘Ana sen ne yapıyorsun’ diyerek kapısını çalmadı. Hiç kimse sahip çıkmadı. Anam çok zor durumda kaldı. Anama tamamen bir komplo kurulmuş. Bu videolar ne zaman çekilmiş, bu videolar kime ne zaman atılmış? Burada tamamen bir çarpıtılma var. Bu videoyu çekene niye sormuyorlar niye kimseyi uyarmadın diye. Sen bunlar olurken neler yapıyordun diye sormuyorlar. Sen insan mısın diye niye sormuyorlar. 9 tane çocuğuna 3040 tane torununa ’Bak durum bu ‘ diyerek niye video atmamış. Biz de insanız. Ben anamın babaannemi bilinçli bir şekilde öldürdüğüne inanmıyorum. Gerçek olan bir şey var ki asıl işkenceyi yapan annemi işkenceye sürükleyen Fidan Aslan’dır. Bu Fidan bizim eve geldikten sonra diğer taraflara kızlarına oğlanlarına sorsunlar o zamana kadar babaannemizin hiçbir sıkıntısı yoktu. O geldikten sonra babaannemin psikolojisini de bozdu. Babaannem sürekli ondan işkence gördü. Annem kaç kez götürün dedi kimse ona kulak vermedi. ‘Götürün bunu artık ben dayanamıyorum, laflarını kaldıramıyorum artık’ dedikçe kimse anneme kulak vermedi. Sağlığında iyiydi hepsi kendi çocuklarına baktırıyordu. Kötüleşince kimse bize kulak vermedi" ifadelerini kullandı.

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