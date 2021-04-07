Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı

Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek bölgeden ayrılmadı.
Efendi Mahallesi'nde metruk evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye, el feneriyle köpek yavrusunun yerini tespit etti. Merdivenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan anne köpek, koşarak yavrusunun yanına geldi.
Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-04-07 14:03:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.