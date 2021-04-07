Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek bölgeden ayrılmadı.

Efendi Mahallesi'nde metruk evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye, el feneriyle köpek yavrusunun yerini tespit etti. Merdivenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan anne köpek, koşarak yavrusunun yanına geldi.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-04-07 14:03:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.