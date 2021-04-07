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Manisalılar İzmir'e, İzmirliler Manisa'ya 2020 yılında Manisa'ya en çok İzmirli göç ederken en çok Manisalı da İzmir'e göç etti

İHA

Manisalılar İzmir'e, İzmirliler Manisa'ya 2020 yılında Manisa'ya en çok İzmirli göç ederken en çok Manisalı da İzmir'e göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında Manisa’ya 37 bin 3 kişi göç etti. Göç edenlerin başında 8 bin 857 kişi ile İzmir ilk sırada yer alırken İzmir'i 3 bin 315 kişiyle İstanbul ve 1931 kişiyle Balıkesir izledi.
Manisa'nın 2020 yılı göç verileri TÜİK tarafından açıklandı. Göç verilerine bakıldığında komşu iller olan İzmir ve Manisa'nın birbirine aynı oranda göç verdiği görüldü. 2020 yılında 37 bin 3 kişinin Manisa'ya göç ettiği açıklanırken, 29 bin 833 kişinin de Manisa'dan diğer illere göç ettiği bildirildi. Manisa'nın en çok göç aldığı iller sırasıyla 8 bin 857 kişiyle İzmir, 3 bin 315 kişiyle İstanbul ve 1.931 kişiyle Balıkesir olarak gerçekleşirken, Manisa'dan ise aynı dönem içerisinde 29 bin 833 kişinin diğer illere göç ettiği bildirildi. Manisa'nın en çok göç verdiği iller ise sırasıyla 8 bin 110 kişiyle yine İzmir olurken, İzmir'i 2 bin 351 kişiyle İstanbul ve 1.803 kişiyle Balıkesir izledi.
2020 yılı için Manisa ilinin net göçü 3 bin 693 kişi, net göç hızı ise binde 4,95 olarak gerçekleşti. Manisa, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 14. il olurken, Türkiye genelinde binde 20,84 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Tekirdağ olurken, binde 81,02 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Gümüşhane oldu.
Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Manisa en çok 9 bin 501 kişi ile 2024 yaş grubundan göç alırken, en az 650 kişi ile 6064 yaş grubundan göç aldı. Manisa en çok 8 bin 820 kişi ile 2024 yaş grubundan göç verirken, en az 525 kişi ile 6064 yaş grubundan göç verdi.
Ege illerine bakıldığında ise İzmir 107 bin 172 göç alırken 92 bin 400 kişi de İzmir'den diğer illere göç etti. 41 bin 468 kişinin göç ettiği Muğla'dan 28 bin 88 kişi başka illere göç etti. 35 bin 455 göç alan Aydın'dan ise 30 bin 996 kişi göç etti. 22 bin 534 göç alan Denizli'den 21 bin 370 kişi, 18 bin 439 göç alan Afyonkarahisar'dan 19 bin 434 kişi, 15 bin 347 göç alan Kütahya'dan 18 bin 688 kişi ve 8 bin 756 göç alan Uşak'tan da 10 bin 428 kişi başka illere göç etti.

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