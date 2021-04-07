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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli AK Parti’den açık hava sergisi

İHA

Salihli AK Parti’den açık hava sergisi

AK Parti Salihli İlçe Başkanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesindeki terör söylemlerinin yer aldığı fotoğraflar sergilendi.
Manisa’nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda açık hava sergisi düzenlendi. Gün boyu açık kalan sergide AK Parti iktidarındaki icraatlar ile 15 Temmuz Gecesi FETÖ'nün terör söylemlerinin yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Kan Bağış kampanyasının da gerçekleştirildiği açık hava sergisini AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetim kurulu, Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü ve Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş ile birlikte gezdi. Sergiyi vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi.
Açık hava sergisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Dinç, 4 Nisan gecesi saat 01.30’da bildiri yayımlayan eski amirallere çok sert tepki gösterdi. Dinç “Ülkemizin beka mücadelesi verdiği bugünlerde 4 Nisan gecesi saat 01:30’da 103 kendini bilmez emekli amiralin muhtırayı andıran bildirisi ülke gündemine düştü. Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlardır. Geçmişi darbeler ve muhtıralar ile dolu yakın tarihimize bakıldığında bu küstah metne parlamentonun ve milletin sessiz kalacağını düşünmüşler ancak 15 Temmuz’da tankın altına yatarak, mermiye kafa atarak darbeyi bastıran o asil millet bu kendini bilmezlere gereken cevabı vermiştir” dedi.

“Hukuk dışı yollarla vatanseverlik olmaz”
Dinç konuşmasına şöyle devam etti “Son yıllarda savunma sanayisinde yaptığımız devrim niteliğinde ki yatırımlar orduda ki darbeci, hain, işbirlikçilerin de tavsiyesiyle Afrin‘de, Elbab’ta, Aziz’de, Karabağda’da göğsümüzü kabartan başarılarına şahit olduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Biz bu başarılar ile gurur duyarken emekli 103 Amiral ne düşünüyordu kimse bilmiyor. Mavi vatan politikasıyla ülkemiz dünyanın süper güçlerine meydan okurken bu 103 kendini bilmez suskun kalırken üzerine vazife olmayan konularda geçmişinde alışkanlığıyla bu küstah metni yayınlamışlardır. Ülkemize ve egemenliğimize yönelik sayısız tehdit karşısında sustular. Türkiye hedeflerine yönelik kararlı adım attıkça konuştular, yazdılar imzaladılar. Konuşmaları gereken yerde susup, susmaları gereken yerde konuşanlar bilmelidir ki vesayetin değil, demokrasinin hakim olduğu, cuntacıların değil, milletin sözünün geçtiği Türkiye'de, haddi aşan ifadelerle yazılmış bir bildirinin hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de bedeli ödenmiş bir demokrasi vardır. Hala cunta ve vesayet özlemi olanlar, milli iradenin ve sivil siyasetin üzerinde baskı kurmaya çalışanlar, karşılığını bizatihi milletten ve temsilcilerinden alır. Bu 103 amiral, emekli olmuşlar ama anlaşılan darbeci zihinleri hala emekli olamamış. Emekli olmadan önce taşıdıkları üniformanın şerefi, bunlara ağır gelmiş. Çok açık bir biçimde suç işlemişlerdir. Hukuk dışı yollarla vatanseverlik olmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu darbe iması taşıyan açıklamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu zavallı, feraset yoksunu adamlar ve destek olan kim varsa tespit edilip yargı önüne çıkarılmalı ve gereği yapılmalıdır” diye konuştu.

“Bu bildiri yok hükmündedir”
Dinç sözlerine “Türkiye’de Montrö Antlaşması'nı tartışmaya açan ya da mavi vatandan taviz veren yoktur. Aksine bugün Karadeniz’de doğal gaz bulan, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin menfaatleri için dünyayı karşısına alan bir iktidar ve Türkiye vardır. Bu bildiri yok hükmündedir ve ayaklarımızın altındadır. Türkiye’de, ABD ve AB’nin menfaatini Türkiye’nin menfaati zanneden şahsiyetsiz eziklerin devri çoktan kapanmıştır. Türkiye ve Türk halkı, eski Türkiye özlemiyle bildiriye imza atan güruha haddini bildirmeye muktedirdir“ şeklinde tamamladı.

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