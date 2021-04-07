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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Manisa FK: 1 - Şanlıurfaspor: 1

İHA

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde namağlup lider olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 11 berabere kalarak puanını 77'ye yükseltti.

2. Lig: Manisa FK: 1 - Şanlıurfaspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde namağlup lider olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 11 berabere kalarak puanını 77’ye yükseltti.

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Ahmet Deveci xx, Niyazi Atakan Ataseven xx
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Mehmet Yılmaz xx (Ümit Kurt dk. 75 x), Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Ferhat Yazgan xx, Hakan Barış xx, Emir Alagöz xx, Zahit Fındık x (Volkan Okumak dk. 27 xx), Sertaç Çam xx, Kemal Rüzgar x (Mehmet Uysal dk. 63 x)
Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu xx, Mustafa Çakır xx, Mehmet Taşçı xx, Muhammet Raşit Yöndem xx, Yunus Emre Gedik xx (Muhammet dk. 78 x), Galip Güzel xx, Cihan Avcu xx, Onur Kolay x (Fevzi dk. 25 xx), Gökdeniz Varol x (Süleyman dk. 46 x), Turgut Doğan Şahin xx (Tarık dk. 78), Can Erdem xx (Cihan dk. 90 ?)
Goller: Mehmet Yılmaz (dk. 10) (Manisa FK), Can Erdem (dk. 65) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Doğan Şahin, Emre, Fevzi, Hakan, Cihan, Tarık, Galip (Şanlıurfaspor)

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