Kursiyerler uygulamalı olarak zeytin budadı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde '87 Mahallede 87 Kurs' projesi kapsamında açılan 'Zeytin budama kursu' kursiyerleri zeytin budamanın inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi Çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde proje sayesinde üzüme alternatif ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayata geçirilen '87 Mahallede 87 Kurs' projesi kapsamında Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Zeytin budama kursu' kursiyerleri Delemenler Mahallesi'nde uygulamalı olarak zeytin budamanın inceliklerini öğrendi. Uygulamaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir’de üzümün yanında, alternatif ürünleri geliştirmek için vatandaşımızın önünü açıp destekliyoruz" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üreticilerine 'Zeytin budama kursu' açıldı. 48 saat süren kursta kursiyerlere üretim, budama, bakım, gübreleme, zirai mücadele konularında teknik ve teorik bilgiler verildikten sonra, zeytin bahçesinde budama uygulamaları yapıldı. Kurs sonunda kursiyerlere sertifikalarının verileceği öğrenilirken, zeytin budama kursunun Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildiği bildirildi. Delemenler Mahallesi’nde 45 kursiyer çiftçinin katıldığı uygulamalı olarak yapılan zeytin budama eğitimine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun da katıldı.

Zeytin budama kursuna katılan çiftçilere Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hafize Metin, kurslar süresince teorik bilgiler verdikten sonra zeytin bahçesinde uygulamalı olarak da zeytin budamanın püf noktalarını gösterdi.

Kursa katılan çiftçi Fatma Kol, "Zeytin budama kursuna gittim ve bir kadın olarak zeytin budamayı öğrendim ve bundan sonraki hayatımda zeytinlerimi kendim bakmayı düşünüyorum" derken, kurs öğretmeni Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hafize Metin ise şunları söyledi:

"İlçemiz genelinde zeytin ve zeytinyağının kıymetini bilmeliyiz. İlçemizde 20 bin dekar alanda zeytin ağacı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yıllık zeytin üretimi iklim ve diğer şartlara bağlı olarak 3 4 bin ton arasında değişmektedir. Zeytin üretiminde kaliteyi artırmak ve bol mahsul almak istiyorsak budama çalışmalarımızı en doğru şekilde gerçekleştirmek zorundayız. İlk önce zeytin ile ilgili teorik bilgiler verdik. Çeşit özellikleri, dikim zamanı, budama zamanı, budamada nelere dikkat edeceğiz, ilaç kullanımı gibi konularda teorik bilgiler verdik. Bugün de buraya Delemenler Mahallesi'ne zeytin budamak için sınıfımızda beraber geldik ve uygulama yapıyoruz. Kursiyerlerimizin her birine ağaçları budatarak pratik yapıyoruz. O budamadan sonra neler yapılması gerekir, hangi dallar alınacak, hangi dallar kurumuş, üzerinde hastalık zararlı varsa onlara onları da göstererek anlatıyoruz."

Kursiyerlerden bir başka çiftçi Hüsniye Metin de, "Bir bayan olarak zeytin budama kursuna katılarak zeytini daha verimli, gübreleme, ilaçlama ve budama nasıl olur onu öğrendim. Bundan sonra zeytinle ilgili diğer işlemleri kendim tek başıma yapabileceğim" dedi.



"Üzümün yanına alternatif ürünler yetiştireceğiz"

Kursiyerlerin uygulamalı budama yaptıkları çalışmaya katılarak, zeytin budaması yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir sloganıyla Halk Eğitimi Merkezimiz 87 mahallemizde kurslar açmaya devam ediyor. Kurslardan bir tanesi de Delemenler Mahallemizde açılan 'Zeytin ağacı budama kursu.' Bugün de burada budama kursuna katılan arkadaşlarımızın pratik uygulamalarını yerinde görmek için geldik. Arkadaşlarımız gayet gayretli. Ben bütün hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Normal şartlarda Alaşehir için zeytin çok önemli bir gelir kalemi olmamakla birlikte, Alaşehir’de üzümün yanında, başka ne tür bir ürünler yetiştirilebilir onun arayışındayız. Artık son yıllarda zeytin de önemli bir gelir kalemi haline geldi. Biz de devlet olarak vatandaşlarımızın önünü açmak, onların bu konudaki gayretlerini desteklemek için, canla başla çalışmaya gayret ediyoruz. İşin açıkçası vatandaşımız, bizi bir an bile durdurmuyor. Her gün yeni şeyler yapmak için gayret gösteriyorlar. Ben bu gayretlerinden dolayı hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü halk eğitim merkezi müdürlüğü 'İnsanın olduğu her yerde kurs vardır kurs açılabilir' sloganıyla hareket ediyor ve bu çerçevede de sözlerimin sonunda şunu tekrar etmek istiyorum 87 mahallesi ile öğrenen şehir Alaşehir bizim temel, misyonumuz buna göre hareket ediyoruz. Buna göre çalışmamızı hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Kursiyerlerden çiftçi Metin Yaban da, "Zeytin budama kursuna katıldım ve halk eğitimin verdiği kursta zeytinin gübrelenmesini, ilaçlanmasını, budamasını öğrendik ve bilgilendik. Hocamızdan da Allah razı olsun. Oldukça fazla bilmediğimiz şeyler varmış öğrendik. Artık daha bilinçli olacağız" diye konuşurken bir diğer kursiyer olan çiftçi Zeki Aslan da şunları söyledi:

"Teorik dersleri aldığımız zeytin budama eğitimine bahçede de uygulama eğitimi alıyoruz. Ayrıca zeytin bakım gübrelemesi İlaçlaması ile ilgili bilgileri yerinde öğrendik öğreniyoruz."

