Turgutluspor umut tüketti



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'na da 2-0 yenilen Turgutluspor, Play-Off yarışına büyük oranda havlu attı. Son 6 maçında sadece 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar 3 defa da sahayı yenik terk edip kötü bir performans ortaya koydu. Sezonun ilk yarısında namağlup zirveye kadar çıkan Turgutlu, teknik direktör Abdullah Ercan ise henüz galibiyetle tanışamadı. Büyük umutlarla Turgutluspor'un başına geçen Ercan, takımının başında çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 6 hafta öncesi Play-Off hattının 8 puan gerisine düşen Turgutluspor, kalan maçlarda Kırklarelispor (D), Silahtaroğlu Vanspor, Pazarspor (D), Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor (D) ve Bodrumspor'la oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-04-08 12:40:24



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