Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi E.G.´nin traktörünün pulluğuna taş takıldı. Müze Müdürlüğü´nün bölgede yaptığı kazıda, Helenistik döneme ait lahit mezar ve içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje bulundu.

Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi'nde oturan çiftçi E.G., salı günü saat 17.00 sıralarında Akçova mevkiinde tarlasını sürerken, traktörünün pulluğuna taş takıldı. Traktörden inen E.G., taşın lahit mezar parçası olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti. Dün arazide kazı çalışması yapan Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje buldu. Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler Müze Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara bırakılarak, arazi eski haline getirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-04-08 12:53:42



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