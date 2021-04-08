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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin projelerini anlattı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM Projesinden, prestij cadde projelerine, restorasyon projelerinden üst yapı çalışmalarına kadar yürütülen çalışmaları sıralayan Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehirin projelerini anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM Projesinden, prestij cadde projelerine, restorasyon projelerinden üst yapı çalışmalarına kadar yürütülen çalışmaları sıralayan Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa TV'nin canlı yayın konuğu oldu. 'Yerelden Yönetim' programına katılan Daire Başkanı Uğur Topkaya, programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın görevlerinden bahsederek konuşmasına başlayan Daire Başkanı Uğur Topkaya, kente vizyon katan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM Projesinde gelinen noktayla ilgili bilgiler verdi. Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün prestij projelerinden olan, kente vizyon katan projemizin Belediye Hizmet binası bölümünde yapım sürecini tamamladık ve Şubat ayında Belediye hizmet binası olarak kullanıma açıldı. Artık yeni Belediye Hizmet Binası'nda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. AVM ve otel bloğunda çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yaklaşık 200 personelle çalışmalar yürütülüyor. Yaz sonunda da burada imalatları tamamlayıp, hizmete açmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu projeyi yakından takip ediyor. Artık son rötuşlar diyebiliriz. Yaz sonunda hayırlısıyla bitecek" dedi.

"47 kilometrelik prestij cadde uygulaması yapıldı"
Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede gerçekleştirdiği prestij cadde projelerini de anlatan Daire Başkanı Uğur Topkaya, "17 ilçemizde Büyükşehir Belediyemize ait cadde ve sokaklarda yol kaplamasıyla, aydınlatmasıyla, peyzajıyla kente değer kazandıran prestij caddelerinin yapımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla devam ediyor. Bugüne kadar yaptığımız caddelerin toplam uzunluğu yaklaşık 47 bin metre yani 47 kilometre. Şu anda devam edenler var. 15 kilometreye yakın da planlanan çalışmamız var. Sadece geçtiğimiz yıl yaptığımız caddeler Soma ilçemizde Adnan Menderes Caddesi, Akhisar ilçemizde ring yolu, Gölmarmara ilçemizde Atatürk Bulvarı, Yunusemre ilçemiz Gürle yolunda prestij caddelerimiz tamamlandı. Güzelyurt Mahallesi'nde de Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda tamamen kendi ekiplerimizle yaptığımız bir çalışma var. Burada Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarının tamamen kendi makineleri ve personelleri ile yaptığı çalışma. Onu da geçtiğimiz günlerde hizmete sunduk. Nusret Köklü Caddesi'nde de kendi ekiplerimizle çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

Yeni prestij cadde projelerini anlattı
İhalesi gerçekleştirilen 6 prestij cadde projesinin sözleşme imzalama aşamasında olduğunu söyleyen Uğur Topkaya, "Kırkağaç ilçemizde 53 sokak ve Atatürk Caddesi var. Orada da doğalgaz çalışmaları yapılmıştı. Şu anda parsel bağlantıları yapılıyor. Onlar da bittikten sonra prestij cadde çalışmasına başlayacağız. Akhisar İlçemizde Hilaliye Caddesi ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi var. Bu noktada Başkanımızın bizlere talimatı altyapı çalışmaları tamamlanmadan üst yapı çalışmalarının yapılmaması. Prestij caddesi yapacağımız yerlerle alakalı AYKOME Şube Müdürlüğü üzerinden tüm altyapı kuruluşları ile iletişime geçiyoruz. Bütün altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmalarını yapıyoruz ki yollar tekrar kazılıp bozulmasın. Ahmetli ilçemizde de Demirciler ve Hükümet caddesinde 2. Etap çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Restorasyon çalışmaları devam ediyor”
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin turizme katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirdiği restorasyon projeleri yürüttüğünü dile getiren Uğur Topkaya, "Bu noktada geçtiğimiz dönemde Demirci ilçemizde Küpeler Camiini restore ederek ibadete açtık. Türk kültür ve medeniyetinin önemli isimlerinden Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbelerinin restorasyonunu yaptık. 24 bin metrekarelik alanda aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı da tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Biz de çalışmalarımızı böyle bir yılda inanç turizmine kazandırmış olduk. Kula ilçemizde Yunusemre caddemizde eski bir çarşımız var. Çarşıda cephe ve sokak sağlıklaştırması işine başladık. Çarşıdaki 96 dükkanda aslına uygun şekilde restorasyon çalışmaları başladı. Salihli ilçemizde Adala Mahallesinde Kurtuluş Savaşı'nın son günlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından önemli kararların alındığı bir ev var. Atatürk Evi. Bununla ilgili de ihale çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu itibariyle tamamlanacak ve kullanıma açılacak" dedi.

Gölmarmara'da 80 bin, Gördes'te 125 bin metrekare kilit parke çalışması
Üst yapı ve kilit parke çalışmalarına da devam edildiğini vurgulayan Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Gölmarmara ve Gördes ilçelerimizde doğalgaz çalışmaları oldu. Bu nedenle sokaklarda bozulmalar oldu. Gölmarmara ilçemizde aynı zamanda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu çalışmaları da yapıldı. Burada yaklaşık 80 bin metrekare kilit parke, bordür ve oluk çalışmasını tamamladık. Gördes ilçemizde de şu anda bitme noktasına geldi. Yaklaşık 125 bin metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi
Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Mahalle mezarlıklarında tel çit yapım işimiz devam ediyor. Kırkağaç ilçemizde de Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz 2 projemiz var. Bir tanesi kapalı saha projesi. Çalışmaları devam ediyor, yaz sonunda çalışmalarımızı tamamlayıp ilçemize kazandıracağız. İtfaiye ve Kırkağaç Belediyesi şantiye hizmet binası olarak kullanılmak üzere inşaatımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Akhisar'da 2020 yılında yaşanan deprem nedeniyle hasar alan Karabörklü cami vardı. Yıkım kararı çıktı. Başkanımız bunun yeniden yapılması noktasında talimat verdi. Geçtiğimiz hafta yer teslimini yaptık, çalışmalarımıza başlıyoruz. Mahallelerimizde çok amaçlı salon yapımı noktasında çalışmalar devam ediyor. Yunusemre ilçemiz Güzelyurt mahallesinde Fikri Bayrıl spor tesisinde futbol sahası ve 600 kişi kapasiteli tribün inşaatı için ihale çalışmaları devam ediyor. Akhisar'da Şehit Necdi Şentürk Parkı var. Onunla ilgili projelerimiz tamamlandı. 34 bin metrekare yeşil alanı Akhisar'a kazandıracağız. Güzelyurt mahallesinde Karaçay deresi kenarında bulunan alanda da yürüyüş parkı, oturma alanları, havuzu ile güzel bir yenileme alanını Manisa'ya kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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