Turgutlu’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E96 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi E96 karayolu üzerinde, Salihli’den İzmir istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 45 ADT 994 plakalı araç ile 35 AGT 503 plakalı araç çarpıştı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi AKS ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılar ambulanslarla Turgutlu’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Metin Daniş (38) ve Yusuf Şen (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ayşe Çakır (24), Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25) ve Mehmet Aykaç'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle E96 karayolu bir süre trafiğe kapanırken jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.