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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı

İHA

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı.
Türkiye’de 9 ilden 61 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu’nda başlayan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 1517 yaş ve 18 yaş üzeri kategorisinde toplam 20’si erkek, 41’i kadın toplam 61 sporcu katılıyor. Yarışmalar sonunda milli takıma seçilecek olan sporcular, Antalya'da gerçekleşecek Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hemen ardından İtalya'ya, sonra da Konya'da İslam Oyunları'nda Türkiye’yi temsil edecek.
Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Öztürk, korona virüs salgını kuralları çerçevesinde gerçekleşecek şampiyonaya başarılı bir ev sahipliği yapmak istediklerini kaydederek, "Ülkemizin birçok yerinden gelen sporcu, antrenör, hakem kafilesini şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Şampiyonanın verimli bir şekilde geçmesini diliyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

İsmail Göktekin: "Asıl hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı'nın ilk üç derecede olması"
Hedeflerinin Azerbaycan’da yapılacak olan dünya şampiyonasında derece almak olduğunu söyleyen Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, "Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun bu yılki takviminde 910 Nisan arası 15, 17 ve 18 yaş Türkiye Şampiyonasını başlattık. 9 ilden yaklaşık 59 sporcu yarışmaya katılıyor. Türkiye Şampiyonası sonrasında Antalya’da da uluslararası şampiyona yapacağız. Bu turnuvaya da Rusya, Romanya, Slovakya, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 5 ülke katılacak. Burada da Dünya Cimnastik Federasyonu onaylı uluslararası bir yarışmasını düzenleyeceğiz. Bizim Ayşe Begüm Onbaşı dünya çapında şampiyon bir sporcumuz. Uluslararası turnuvayı yapmamızda da sporcumuzun tanınmasının etkisi çok fazla. Bizim asıl hedefimiz Azerbaycan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında Ayşe Begüm Onbaşı’nın ilk üç derecede olması” ifadelerini kullandı.
Şampiyonaya katılan genç sporcular derece almak için 50 saniye boyunca performanslarını sergiledi. Bazı yarışmacıların oldukça zor anlar yaşadığı görülen şampiyona 10 Nisan Cumartesi günü de devam edecek.

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