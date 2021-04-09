Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Salihli İlçe Başkanlığı (TEMAD) genel kurulunda Ali Işık, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

TEMAD Salihli İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunu merkez binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Nizamettin Saruhan'ın yaptığı genel kurulda tek liste ile yapılan seçimlerde başkanlığa 2. kez Ali Işık seçildi.

Güven tazelemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren TEMAD Salihli İlçe Başkanı Işık, “Üye ve meslektaşlarımızın haklarının aranması ve alınması için çabalarımızla birlikte sosyal hayatın bir parçası olarak diğer faaliyetlerimiz de sürecek. Genel Merkez ve şubelerle birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ali Işık Başkanlığı’ndaki TEMAD Salihli İlçe yönetimi Erdoğan Çakır, Nizamettin Akçay, Ali Bayın ve Orhan Sümekçi’den oluştu.

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