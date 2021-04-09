Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu

Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Şimal Seyman, 1517 yaş aerobik jimnastik dalında teklerde, çiftlerde ve üçlü takım yarışmasında altın madalya kazandı.

Türkiye’de 9 ilden 61 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu’nda başlayan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 1517 yaş ve 18 yaş üzeri kategorisinde toplam 20’si erkek, 41’i kadın toplam 61 sporcu katılıyor. 2 gün sürecek şampiyonada Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katılan Şimal Seyman, 1517 yaş aerobik jimnastik dalında teklerde, çiftlerde ve üçlü takım yarışmasında altın madalya kazandı. Teklerde Türkiye şampiyonu olarak Turgutlu’yu gururlandıran Şimal Seyman, Azerbaycan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek hakkı kazandı.

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