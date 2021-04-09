Şehit polisler için mevlit okutulup öğrencileri ziyaret ettiler

Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli etkinlikler yapıldı. Okulları ziyaret edip öğrencilere hediye dağıtan polisler, öğlen namazına müteakip şehit ve ebediyete intikal eden meslektaşları için, Pazar Camii’nde mevlit okuttu.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Alaşehir Pazar Camii’nde öğlen namazına müteakip, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan’ın da katıldığı mevlit okutuldu. Komiser yardımcısı Kemal Salih Önalan ve polis memuru Hacı Can, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mustafa Beşikçi İlkokulu Anasınıfı ve Özel Eğitim Sınıflarını ziyaret etti. Polislik mesleğini anlatan ve öğrencilere polis mesleğinin tanıtılması amacıyla, öğrencilerle sohbet etti. Özel eğitim sınıfı öğrencilerine polis aracıyla şehir turu attıran emniyet mensupları öğrencilerden büyük ilgi gördü. Okul müdürü Mustafa Yılmaz, "Okulumuz adına çok mutlu olduk. Özellikle özel eğitim sınıfında okuyan ağır, orta ve hafif düzeydeki özel öğrencilerimiz için keyifli bir zaman geçirme ve polislerimiz daha yakından tanıma fırsatı oldu. Kendilerine teşekkür ediyor, Polis Haftalarını kutluyoruz." dedi.

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