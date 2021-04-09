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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TURBELDAK’tan Demirci’ye inceleme gezisi

İHA

TURBELDAK’tan Demirci’ye inceleme gezisi

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliğine bağlı dağcılık kulüpleri ile birlikte Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sarıçayır Kamp Alanı ile Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi proje alanında inceleme gezilerinde bulunularak doğa sporları ile ilgili olarak yapılabilecek etkinlikler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren TURBELDAK, Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliğine bağlı dağcılık kulüpleri ile birlikte Demirci’ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile toplantı yapılarak Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu ve Manisa’da faaliyet gösteren dağcılık kulüpleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.
TURBELDAK ve diğer dağcılık kulüpleri, toplantı sonrasında Kurtuluş Savaşı’nda önemli mücadelelerde bulunan Demirci Akıncıları’nın kullanmış oldukları yollar ve tarihi yerler, Sarıçayır Kamp Alanı ve Demirci Dağı’nda inceleme gezisi gerçekleştirdi. Yapılan gezilerde Demirci ve çevresinde doğa sporları ile ilgili hayata geçirilebilecek şenlik ve etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Demirci’ye yapılan ziyaret ve inceleme gezileri hakkında açıklama yapan YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “TURBELDAK olarak tarihi yönden oldukça zengin bir yer olan Demirci’ye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği ve diğer dağcılık kulüplerimizle birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik. Demirci ve çevresinde doğa sporları ile ilgili olarak yapılacak etkinlikler ve çalışmalar hakkında görüşmelerimizi ve inceleme gezilerimizi yaptık. Bu vesileyle bizleri ağırlayan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, proje koordinatörü Ayşe Cevahir, Demircili doğa sevdalısı aktif sporcu Gökhan Akbal’a misafirperverlikleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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