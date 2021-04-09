Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalı servis şoförlerinden korsan servisçilere tepki Manisa’da ‘J’ plakalı servis araç sahipleri ve şoförleri Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ‘J’ plaka dışındaki araçların da servis çekmesine izin verdiği için tepkilerini ortaya koydu Onlarca servis aracıyla konvoy halinde Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının önüne giden servisçiler başkanı istifaya çağırdı İsmail Uysal: “Tahsisli plaka haricinde servis yapabilir kararı neden alındı, korsana neden müsaade ediliyor”

İHA

Manisalı servis şoförlerinden korsan servisçilere tepki Manisa’da ‘J’ plakalı servis araç sahipleri ve şoförleri Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ‘J’ plaka dışındaki araçların da servis çekmesine izin verdiği için tepkilerini ortaya koydu Onlarca servis aracıyla konvoy halinde Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının önüne giden servisçiler başkanı istifaya çağırdı İsmail Uysal: “Tahsisli plaka haricinde servis yapabilir kararı neden alındı, korsana neden müsaade ediliyor”

Manisa’da ‘J’ plaka ile servisçilik yapan şoför esnafı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının ‘J’ plaka dışındaki servis araçlarına da servis yapma imkanı tanıyan kararını protesto etmek için onlarca araçla konvoy halinde oda önünde açıklama yaptı. Oda başkanı ve yönetiminin tepkisiyle karşılaşan servis şoförleri emniyet güçlerinin gelmesiyle oda önünde alkışlar eşliğinde ‘Başkan istifa’ sloganları atarak olaysız bir şekilde ayrıldı.
Manisa’da pandemiden dolayı zor günler geçiren servis araçları Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının ‘J’ plaka dışındaki araçların da servis yapmalarını sağlayan kararının ardından daha fazla mağduriyet yaşamaya başladıklarını belirterek konvoylu eylem yaptı. İzmir girişinde toplanan servis araçları konvoy eşliğinde İzmirBursa Sürat yolunda bulunan oda önüne kadar giderek ‘Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç’ı istifaya davet etti.
Servis araçlarının toplanma yerinde bir şoför esnafı adına açıklama yapan İsmail Uysal, “2020’ye 39 sayılı UKOME kararını tahsisli plaka haricindeki araçların yapılabilir onayı veren odayı kınıyoruz. Korsan taşımacılığa toplu bir şekilde hepimiz dur demeye geldik. 3 buçuk senedir esnaf için mücadele etmeyen odamızı, oda yetkililerini göreve davet etmekten bıktık. Yetkilileri yanıltan bir odamız var. Bu UKOME kararını 80 vilayette uygulayan kimse yokken neden sadece Manisa’da uygulanıyor? Bunları sormak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık bıktık, tükendik. Bunları yapmak istemezdik ancak artık son demlerimize geldik. Manisa’da, İstanbul’dan, Bursa’dan, Ankara’dan, İzmir’den gelen bütün firmalar Manisa esnafının sırtından para kazanıyor. İş alıyorlar, komisyonunu alıyorlar, her türlü Manisa esnafını eziyorlar. Zam dediğimiz zamanda da 3 ay 5 ay nasılsa plaka istenmiyor, işini yoluna koyuyor, esnafın sırtından parasını kazanmaya devam ediyor, işini rayına koyduktan sonra iş bitiyor. Manisa esnafının iyi kötü hepimizin gittiği fabrikalar var. Buradaki kimse zam alamamıştır neden bunu fırsata çeviren, ranta çeviren organize firmalar servislerini plakasız yaptığı için fabrikalara düşük fiyat vermiştir. Hiçbir şekilde zam alamadık. Bu UKOME kararını alan yetkililere sesleniyorum. Bu karar neye göre alındı, niye esnaf göz ardı ediliyor. Biz mağduruz, mağduriyetimizin de giderilmesini istiyoruz.” dedi.

“700 aracımız boşta beklerken korsana izin verildi”
Pandemiden dolayı merkezde 600700 aracın boşta beklediği bir dönemde resmen korsana izin verdiğini kaydeden Uysal, “Alınan kararda tahsisli plakalar hariç pandemiden dolayı sivil plakalar serbest bırakılmıştır. Manisa’da, Manisa’nın işini yapabilecek kapasitede J plakalı aracımız var. Hepimizin 35 arabası kapının önünde yatıyor. Kimi iş bulamıyor 3 servis yapıyor kalıyor böyle bir karar neden alındı. 80 vilayette alınmadı sadece korsana neden Manisa’da müsaade ediliyor. Kimlerin önü açıldı, kimlere rant sağlandı? Manisa esnafının servis yapacak kapasitesi yok muydu da, Manisaİzmir arası çalışan bütün sıra arabalarına serbest bırakıldı. İzmir’e yolcu taşıyacak gelecek Manisa’da servis yapacak, Manisa esnafı göz yumacak. Yıllarca hepimizi bezdirdiler. Manisa merkezde 1901 J plakalı servis aracımız var. 600700 tane araç boş duruyor. Korsan araçlar hiçbir bedel ödemeden çalışıyor. Manisa merkezdeki sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Temennimiz bu. Yetkililer bunu yapmıyor. Organize olan firmalar Manisa esnafının sırtından para kazanıyor. Bıktık, yıldık, 50 liraya 55 liraya servis çekmek istemiyoruz. Buradaki tek beklentimiz bu” diye konuştu.

Konvoy eşliğinde ilerlediler
Alanda yapılan açıklamanın ardından onlarca servis aracı İzmirBursa Sürat Yolunda konvoy oluşturarak kornalara basarak Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasına kadar gitti. Oda önünde duran araçlardan inen şoförlere odadan tepki gösterilirken burada açıklamasına devam eden İsmail Uysal şunları söyledi:
“Biz buraya tepki almaya, tehdit almaya gelmedik. Yetkilileri göreve davet ettik. Bizim beklentimiz bu. Biz yanlış alınan kararları buraya neden alındığını sormaya geldik. Ama burada yönetici bizi tehdit edebiliyor. Buradan gidin, ağır kelimeler kullanabiliyor. Ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Kimse bize hakaret edemez biz esnafımız. Buraya aidat ödüyoruz. 2020’ye 39’uncu madde; tahsisli plaka haricinde servis yapabilir kararı neden alındı, korsana neden müsaade ediliyor? Manisaİzmir arası çalışan sıra arabaları neden Manisa’da servis yapıyor? Organize firmaları İstanbul’dan, İzmir’den, Antalya’dan, sağdan soldan neden geldiler Manisa’ya bunları soruyoruz. Biz esnaf olarak hakkımızı savunmaya geldik. Kimseden hakaret yemek istemiyoruz. Tehdit de almak istemiyoruz. Herkesin gücü herkese yeter. Hepimiz buradayız. Kimseden de korktuğumuz yok.”

'Başkan istifa' çağrısı
Uysal’ın açıklamasının ardından servis şoförleri alkışlarla ‘Başkan istifa’ çağrısında bulunurken olay yerine gelen trafik ekipleri servis araçlarının dağılmasını istedi. Polislerin gelmesi üzerine servis araçlarına binen şoförler kornalarına basarak Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TURBELDAK’tan Demirci’ye inceleme gezisi
YEREL HABERLER TURBELDAK’tan Demirci’ye inceleme gezisi
MASKİ, 2021’in ilk İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER MASKİ, 2021’in ilk İl Koordinasyon Toplantısını ...
Şehit polisler için mevlit okutulup öğrencileri ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Şehit polisler için mevlit okutulup öğrencileri ...
Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu ...
Hızlı Tren inşaatında görevli sürücülere jandarmadan eğitim İzmir-Ankara Hızlı Tren yolu inşaatında görev yapan 60 sürücüye Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından eğitim verildi
YEREL HABERLER Hızlı Tren inşaatında görevli sürücülere jandarmadan ...
Müftülük ve Yeşilay’dan Ramazan’da sigara bırakma kampanyası
YEREL HABERLER Müftülük ve Yeşilay’dan Ramazan’da sigara bırakma ...
Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı
Salihli Ziraat Odası’ndan drone eğitimi
YEREL HABERLER Salihli Ziraat Odası’ndan drone eğitimi
MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor
YEREL HABERLER MASKİ vatandaşın taleplerine her an cevap veriyor
Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini karara bağladı
YEREL HABERLER Salihli OSB Müteşebbis Heyeti gündem maddelerini ...
Manisa'da yaralı şahine jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da yaralı şahine jandarma sahip çıktı
Köylüce’de su sorunu kalmayacak
YEREL HABERLER Köylüce’de su sorunu kalmayacak
Emekli astsubaylardan Işık'a güvenoyu
YEREL HABERLER Emekli astsubaylardan Işık'a güvenoyu
Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol ...
Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına ...
İlçe Emniyet Müdürü Doğan’dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
YEREL HABERLER İlçe Emniyet Müdürü Doğan’dan, 'Polis Haftası' ...
Manisa’da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı yapıldı
Mezarlıktaki hayrat çeşmeleri çalındı
YEREL HABERLER Mezarlıktaki hayrat çeşmeleri çalındı
Yunusemreli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı
Kayıp ‘Casper’ büyükşehir çalışanları tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp ‘Casper’ büyükşehir çalışanları tarafından ...
Selendi’de tütün üreticileri çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Selendi’de tütün üreticileri çalışmalarına başladı
Eğitimci Yazar Beledioğlu’dan Selendi'de seminer
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Beledioğlu’dan Selendi'de seminer
Manisa'da polise ilginç kutlama
YEREL HABERLER Manisa'da polise ilginç kutlama
Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı
YEREL HABERLER Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da ...