Alaşehirli şehit anısına kütüphane açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde UltrAslan Taraftar Grubu üyeleri tarafından 15 Temmuz 2020 yılında Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Şehit Polis Onur Ramazan Bayram adına Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokuluna içerisinde kütüphane açıldı.

Alaşehir UltrAslan Taraftar Grubu üyeleri tarafından 15 Temmuz 2020 yılında Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Şehit Polis Onur Ramazan Bayram’ın adının verildiği bir kütüphane kuruldu. Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokuluna içerisine açılan kütüphanedeki kitaplar da raflardaki yerlerini aldı.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın ufkunun geniş olması, kültürlerinin gelişmesi için çok okumaları gerekmektedir. Okumak için de kaynak gerekli. Bu kaynakta kütüphaneler olacaktır" dedi.

Kaymakam Uçgun ve açılışa katılanlar, açılışın ardından kütüphanede okuma etkinliği yaptılar.

Kütüphanenin açılış törenine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, şehidin babası Nail Bayram, annesi Semra Bayram ile Kardeşi Cenap Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Alaşehir UltrAslan taraftar Grubu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.