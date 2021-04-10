Alaşehirli eğitimcilere sertifika verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi"ne katılan eğitimcilere sertifikaları verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitimcilere yönelik Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğünde hazırlanan, "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi" seminerine 41 öğretmenin katıldı. Proje Uzmanı Kazım Özdağ tarafından verilen 5 günlük seminere katılan eğitimcilere sertifikaları verildi. Seminerde başta Avrupa Biriliği hibe ve fonları olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası hibe fonlarına projelerin hazırlanma teknikleri anlatıldı.

Eğitimin son gününde öğretmenlerle bir araya gelen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizden gönüllü 41 öğretmenimize 5 gün süreyle Proje Döngüsü Yönetimi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Paydaş Analizi, Strateji Analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlama, Hibe Başvuru Paketinin Tanıtımı, Başvuru Formu Hazırlama ve Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitim Seminerimiz 41 öğretmenimizin başarısı ile sonuçlandı. Bilgileri ve tecrübeleri ile ekibimize destek sağlayan Proje Uzmanı Kazım Özdağ’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 5 günlük sürede eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından; "Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi" seminerini başarı ile tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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