Manisa FK, Uşak'ta şampiyonluk maçına çıkacak



MANİSA, (DHA) Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 77 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Play-Off hesapları yapan Uşakspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda Adem Sarıtaş'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor'u yenmesi halinde takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un alacağı sonuca bakmaksızın bitime 4 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıracak.

Hekimoğlu Trabzon, sahasında Kocaelispor'a kaybederse Manisa FK yine matematiksel olarak mutlu sona ulaşacak. Trabzon ve Manisa FK'nın berabere kalması durumunda da siyah-beyazlılar resmen şampiyon olacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, Uşak deplasmanından şampiyon takım olarak döneceklerini söyledi. Zirveyi sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Özbalta, "Bu sezon büyük bir emek verdik. Artık sona geldik. Kazanıp camiamızı sevince boğacağız. Kulübümüz layık olduğu yere gelecek" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-04-10 13:12:40



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