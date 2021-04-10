Turgutluspor çıkış arıyor

TURGUTLU (Manisa), (DHA) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve Play-Off yarışından uzaklaşan Turgutluspor, yarın deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Turgutluspor'da kart cezalıları Mutlu, Rıdvan ve Erkan maçta forma giyemeyecek. Turgutlu'nun başında henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Abdullah Ercan, Kırklarelispor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi. Turgutluspor bu maç öncesi 49 puanla 8'inci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA
2021-04-10 13:16:22
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