Manisa’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yaşı kutlandı

Manisa’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Salihli Şube Başkanı Macit Özdemir tarafından anıta çelenk sunuldu. Tören sonrası İlçe Emniyet Müdürü Doğan ve polisler şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile polisler katıldı.



Alaşehir’de polisler günlerini kutladı

Alaşehir’de Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Komiser Yardımcısı Aykut Emre Badaklı konuşma yaptı. Törenden sonra Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte dualar edildi.

Törene Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkan Vekili Atıf Erdem, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler katıldı.



Sarıgöl’de polis günü kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla Sarıgöl Hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu tarafından çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokalinde polis eşlerinin hazırladığı kahvaltı düzenlendi.

Törene Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Adlieyesi hakimleri, İlçe Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Astsubay Başçavuş Süleyman Kuluc, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.