Manisa'da trafik kazası: 3 ölü



Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada araçtaki 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmirAnkara kara yolu, Matderesi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) kullandığı 41 NH 802 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Sürücü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ

2021-04-11 13:50:29



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