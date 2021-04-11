Ürettiği çileklerin ilk mahsulünü sağlıkçılara ikram etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Eğrioğlu, özenle yetiştirdiği çileklerin ilk mahsulünü korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara ikram ederek örnek bir davranış sergiledi.

Serasında özenle yetiştirdiği çileklerini Kırkağaç Devlet Hastanesine götürerek sağlıkçılara ve tüm hastane personeline ikram eden duyarlı çiftçi, sağlıkçıların gönüllerini fethetti. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde ikamet eden ve 29 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Eğrioğlu, "Kırkağaç’ın İlyaslar Mahallesi'nde çiftçilik uğraşıyorum. Pandemi sürecinde İlyaslar Mahallesi'nde ürettiğimiz çileklerimizin ilk mahsulünü sağlıkçılarımızla paylaşmak istedim. Onlara bu zorlu süreçte bir nebzede olsa yanlarında olmak istedim. Onları mutlu edebildiysem ne güzel. Onlara Allah kolaylık versin” dedi.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kılıç, "Mart 2020 yılından beri ülkemizde görülen korona virüs vakaları tüm halkımızı olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da derinden yaraladı. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız savaşın en önünde yer aldı. Çok emek vererek savaştılar. Sağlık çalışanlarımıza her yerden, her kesimden destek çok oldu. Bugün de Kırkağaçlı çiftçimiz Mehmet ağabey sağlık çalışanlarımıza bir nebzede olsa gönüllerini almak, moral vermek için çilek getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı bu dönemde tüm halkımızın anlayışla karşılamalarını ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak bu korona illetini ülkemizden gitmesi için ellerinden geleni yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

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