Manisa'da trafik kazası: 3 ölü (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, hızla gelip, menfeze çarpması yer alıyor.AHMETLİ (Manisa), (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli

2021-04-11 14:31:30



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