Kırık minare, Sarıgöl Ovasının sembolü oldu

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Sarıgöl Ovasının sembolü haline gelen kırık minare ilgi bekliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Aşağıkoçaklar Mahallesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen kırık minare dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümüyle meşhur Sarıgöl Ovasının simgesi haline gelirken, minarenin bakımsız hali nedeniyle vatandaşlar yetkililerin duruma el atmasını istedi. Zamanın Sarıgöl Belediye Başkanı Ömer Karcı tarafından çevre düzenlemesi yaptırılan ve çevresi tel örgülerle çevrilerek mesire alanı haline getirilen kırık minare yıllara meydan okuyor. Sarıgöl Ovasının neresinden bakılırsa bakılsın görülen minarenin yaklaşık 150 yıl önce mahallenin ortasında olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin 150 yıl önce minare çevresinde oturduğu ancak sık sık yaşanan su baskınları sonucu yeni yerleşim alanına taşınan mahalleden geriye sadece kırık minarenin kaldığı öğrenildi. Yıllar önce aleminin bir fırtınada yıkılması sonucu adı kırık minare kalan minarenin bakımının yapılmasını talep eden vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

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