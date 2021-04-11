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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın 3 ilçesine 6 prestij caddesi daha

İHA

Manisa’nın 3 ilçesine 6 prestij caddesi daha

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ahmetli, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde yapılacak olan 6 prestij caddesinin sözleşmesi yüklenici firmayla imzalandı. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması planladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut caddelerin yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.
Kente değer katan yatırım ve hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde yapılacak olan prestij caddelerinin sözleşmesini yüklenici firmayla imzaladı. Önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak olan çalışmanın ardından, mevcut caddeler alt ve üstyapı yatırımlarıyla bambaşka bir görünüm kazanacak. Yüklenici firmayla imzalanan yapım sözleşmesinin ardından konuşan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla prestij cadde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ahmetli, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde hayata geçireceğiz toplam 6 prestij caddesinin ihalesi yaptık. Sözleşmesini de imzalıyoruz. Ahmetli’de Demirciler ve Hükümet Caddesi’nde öncelikle yağmur suyu altyapı çalışmalarını tamamlayıp, sonrasında prestij cadde çalışması yapacağız. Akhisar’da Hilaliye Caddesi ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi’nde yağmur suyu altyapı çalışmalarımız olacak. Ardından presti cadde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kırkağaç ilçemizde 53 Sokak ve Atatürk Caddesi’nde prestij caddesi çalışması yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

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