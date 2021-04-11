Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon Şampiyonluk golü 90+2'de penaltıdan geldi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 90+2'de Ahmet Kesim'in penaltı golüyle 11 berabere kalan Manisa FK, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Misli.com 2. Lig'in başından beri namağlup liderliğini devam ettiren Manisa FK, Uşakspor ile deplasmanda 11 berabere kaldı. En yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un da evinde Kocaelispor'la 00 berabere kalması üzerine Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manisa FK puanını 78'e yükseltirken, Hekimoğlu Trabzon ise 63 puana yükselerek aradaki 15 puanlık fark korunmuş oldu.

Maçın 90. dakikasına kadar 10 geride olan Manisa FK, 90+2'de Ahmet Kesim'in kullandığı penaltı atışıyla eşitliği yakalayarak sahadan şampiyonlukla ayrılmasını bildi.

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