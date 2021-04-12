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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YEGEM’de bursluluk sınavı yapıldı

İHA

YEGEM’de bursluluk sınavı yapıldı

Yunusemre Gençlik Merkezi (YEGEM), 20212022 Eğitim Öğretim yılı 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk ve kayıt kabul sınavı yaptı.
Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversite ile devam etmek isteyen öğrenciler için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde Yunusemre Gençlik Merkezi (YEGEM)’ni kuran Yunusemre Belediyesi, öğrencileri alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlıyor. 2021 2022 Eğitim Öğretim yılı için Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde ve Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM’de 7. ve 11. sınıf öğrencileri başarılı olmak için ter döktü. Eğitime önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Manisa 1. Türkiye 6. çıkaran uzman öğretmen kadrosuyla yayın desteğiyle ve disiplini ile öne çıkan YEGEM, 20212022 Eğitim Öğretim yılına da iddialı hazırlanıyor. Belediye olarak eğitime her daim önem veriyor ve öğrencilerimizi destekliyoruz” dedi.

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