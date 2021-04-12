Mesir Kupası sahiplerini Salihli Poligonu’nda buldu

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesir Kupası Turnuvası’nda kupalar sahiplerini Salihli Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda buldu.

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesir Kupası, Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda, 120 sporcunun katılımı ile yapıldı. Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Trap Skeet Atış Poligonu'ndaki Mesir Kupası, ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.

Atıcıların dereceye girmek için yarıştığı Mesir Kupasında büyük erkek ulusal liginde 1. Murat Kara, 2. Serhat Avcı, 3. Öner Civan, büyük erkek bölgesel liginde 1. Ali Rıza Afyoncu, 2. Murat Günbattı, 3. Cenk Gezgin, veteran erkek liginde 1. Tahir Aslan, 2. Ahmet Karagöz, 3. Şerif Keyik, genç erkekler liginde 1. Mehmet İşcan, 2. Efe Özaltun 3. Furkan Demir oldu. Dereceye giren atıcıların ödülleri ise Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin ile Atış Poligonu Sorumlusu Erkan Keskin tarafından verildi.

Uluslararası standartlara sahip olan trap skeet atış poligonunda Mesir Kupasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız atış poligonumuzda ulusal ve bölgesel turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Poligonumuz, Salihli'de bin 800 üyesi bulunan dernek üyelerimiz ile milli atıcılarımıza ve sporcularımıza hizmet veriyor. Sportif müsabakalar ile güzel şehrimize ekonomik ve tanıtım anlamında katkı sağlıyoruz.” dedi.

Salihli Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Yaşar Çetin ise Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen Mesir Kupasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Zeki Kayda’ya tüm atıcılar adına teşekkür etti.

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