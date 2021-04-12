Sarıgöl’de ev yapımı erişte yapımına başlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde kadınlar tarafından Ramazan ayında tüketilmek üzere erişte makarna yapımına başladı.

Sarıgöllü kadınlar evlerinde Ramazan ayında tüketmek üzere erişte makarna yapmaya başladı. Kurutulan erişte makarnalar Ramazan ayından sonra da kurutularak saklandıktan sonra yıl boyu da tüketilebiliyor. Ev yapımı makarnanın ekonomik olduğunu söyleyen Kadriye Sarıhan, "Ev yapımı erişte makarnalar için un, tuz, irmik ve yumurta yeterlidir. Bir kilo una beş yumurta, irmik ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Sonra ocakta sac üzerinde kıyamında pişer. Yufka şeklinde olan hamurumuzu daha sonra ince olarak kesilir. Gölge bir yerde üç gün kurutulur ve bez torbaların veya cam kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketmekteyiz. Ev makarnaların tadı başka olur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.