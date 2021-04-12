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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni nesil mekanik sayaçlar Kayışlar’da anlatıldı

İHA

Yeni nesil mekanik sayaçlar Kayışlar’da anlatıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ile birlikte Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni nesil mekanik sayaçlarla ilgili bilgilendirme yaptı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik’e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ile Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ve Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis üyesi Esat Haçin de eşlik etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile Mahalle Muhtarı Baki Ulu ve vatandaşlara aktardı.

“Özel mülke girmeden sayaç okuma işlemi yapılacak”
Yeni mekanik sayaçlardan ücret alınmayacağını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Kayışlar Mahallesine büyük bir yatırım yapılıyor. Mahallemizde 6 milyon liralık altyapı çalışmaları devam ediyor. Ardından yeni bir sayaç sistemine geçeceğiz. Bu mekanik sayaç evlerinizde bulunan mekanik sayaçların aynısı. Tek farkı ise üzerindeki anten ile uzaktan okuma yapılabilme imkanı vermesi. Panomuzu evlerimizin önündeki elektrik panoları gibi dışarı alacağız. Sayaçlarımızı da içerisine koyacağız. Okumacımız Kayışlar’a geldiği zaman yürüyerek, motorla veya araçla mahallemizdeki abonelerimizin sayaçlarını yarım saat içerisinde okuyup faturalarını çıkaracak. Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak” diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesi ile sayaç okumaları daha kolaylaşıyor
Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, altyapısı yenilenen mahallelerde ücretsiz sağlanacak sayaçların ve muhafaza kutularının tıpkı elektrik panoları gibi parsellerin girişinde olacağını, yeni sayaçların mevcut olanlardan tek farkının da üzerindeki anten vasıtasıyla radyo dalga frekansı yayarak personelin yürürken veya düşük hızda araç içerisinde yürürken okuma yapabilmesini sağlayacağına vurgu yaptı. Akbaş, “Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin işlerimizin kolaylaşması adına kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Daha sonraki dönemlerde belki de yüksek bir tepeye kuracağımız bir antenle bin aboneye kadar kapasitesi olacak bir şekilde Saruhanlı ilçe şefliğimizden de okuma yapabileceğiz. Belki de drone ile okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu hem devletin, hem kurumun, dolayısıyla da vatandaşın yararına olacaktır” şeklinde konuştu. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, kuraklık tehlikesini hatırlatarak su tasarrufu konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

“Cengiz Ergün sayesinde mahallemiz değişiyor, gelişiyor”
Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarını sürdürüyor. Kayışlar Mahallemizde de başlayan altyapı çalışmaları ile mahallemiz değişiyor ve gelişiyor. Yol hizmetlerinden, kanalizasyona, içme suyuna kadar yapılan ve yapılacak olan her hizmet için Cengiz Başkanımız ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bizler hizmetlerden memnunuz. Altyapı çalışmalarının ardından vatandaşlarımıza yük olmadan ücretsiz bir şekilde sağlanan yeni su sayaçlarımız ve muhafaza kutularımız konulacak. Mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e selamlarımı gönderiyorum” dedi.

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