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Havalar ısınmaya başladı KKHA uyarısı geldi "Keneyi hafife almayın tedbiri elden bırakmayın"

İHA

Havalar ısınmaya başladı KKHA uyarısı geldi "Keneyi hafife almayın tedbiri elden bırakmayın"

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü bahar ayların gelmesi nedeniyle KırımKongo Hemorajik Ateş (KKHA) hastalığına dikkat çekti. Sağlık müdürlüğü ekipleri halkın görebileceği yerlere, iş yerlerine afiş asarak vatandaşları bilgilendirirken Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir." dedi.
Her yıl bahar aylarının gelmesiyle kene ısırmaları sonucu artan KKHA hastalığına karşı Sarıgöl ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahatça görebilecekleri yerlere bilgilendirme afişleri asılarak vatandaşlar kenelere karşı uyarıldı. KırımKongo Hemorajik Ateş (KKHA) hastalığının, keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olduğunu belirten, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir." dedi.

Keneler en çok nerelerde bulunur?
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik yaptığı açıklamada, kenelerin en çok otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan küçük oval şekle sahip olduğunu belirterek, "Keneler 68 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan hayvanlardır. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu sayede hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara özellikle devekuşlarına kadar geniş bir konakçı spektrumları mevcuttur." bilgisini verdi.

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar risk altında"
Kimlerin daha çok risk altında olduğu hakkında da bilgi veren Dr. Cenk Uğur Çelik, "Hastalık genellikle meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mezbaha çalışanları, sağlık personeli özellikle risk grubudur. Kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar da risk altındadır." dedi.
Kene ısırmasının ardından kuluçka süresi hakkında da bilgi veren Dr. Çelik, "Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınmasını takiben kuluçka süresi genellikle 13 gündür; bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, ifrazat veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalarda bu süre 56 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir." diye konuştu.

Belirtileri neler?
Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik şunları söyledi: "Ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, kanama, pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması sonucu yüz ve göğüste kırmızı döküntüler, gözlerde kızarıklık, gövde, kol ve bacaklarda morluklar, burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan görülür. Ölüm karaciğer, böbrek ve akciğer yetmezlikleri nedeni ile olmaktadır."

KKHA'dan korunma yolları
Hastalıktan korunma yolları hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Cenk Uğur Çelik, "Hastalığın bulaşmasında keneler önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kene mücadelesi önemlidir fakat oldukça da zordur. İnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise bulaş önlenebilir. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durulması, kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak durulmalı. Bu gibi alanlara çıplak ayakla ve kısa giysilerle gidilmemelidir. Bu alanlara av yada görev gereği gidenlerin lastik çizme giymelidir. Pantolonların paçalarını çorap ile örtmek gerekir. Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske kullanmalıdır. Gerek insanları gerekse hayvanları kenelerden korumak için haşere kovucu ilaçlar kullanmalıdırlar. Haşere kovucular hayvanların baş veya bacaklarına da uygulanabilir; ayrıca bu maddelerin emdirildiği plastik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastaya destek tedavisi yapılmalıdır." dedi.

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