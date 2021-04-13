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Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız

DHA

Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız


Tolga TAHÇIErsan ERDOĞAN/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi, ölen madencilerin aileleri yaptıkları basın açıklamasında, "301 canımızı yitireli 7 yıl oldu. Yargıtay'ın kararı bizleri derinden yaraladı. Ne olursa olsun adalet sağlanana kadar buradayız" dedi. 
Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 sanık için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.
Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar yarın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.
DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
Polis, duruşmanın yapılacağı Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Salonun etrafı bariyerlerle çevrilirken, araçların bölgeye girişine de izin verilmiyor. Duruşma öncesinde, ölen madencilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şehit Murat Öztürk Caddesi'ndeki yeşil alanda toplandı. 'Soma için adalet. Hemen şimdi', '301'i unutmadık' ve Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı. Gruba, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu da destek verdi. Grup adına basın bildirisini kazada hayatını kaybeden madenci Erdoğan Köse'nin oğlu Berkan Köse okudu. Köse, "Babalarımızın, abilerimizin, amcalarımızın ekmek davası mücadelesinde hayatlarını, canlarını ortaya koyarak bedel ödedikleri bu katliamın adalet arayışını sürdürmekteyiz. 301 canımızı yitireli 7 yıl oldu. Yargıtay'ın kararı bizleri derinden yaraladı. Ne olursa olsun adalet sağlanana kadar buradayız. Alın teri dökmüş, emeklerinin karşılığını alamayan işçilerin karanlık bir geleceği olsun istemiyoruz. Bizler, dik duruşumuzla davamızı takip edeceğiz" dedi.
Ardından grup, yaklaşık 100 metre yürüyerek duruşmanın yapılacağı salonun önüne geldi. Grup, daha sonra izlemek için dağıldı. Duruşmayı izleyecek olanlar, HES kodları sorgulandıktan sonra tek tek içeri alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Tolga TAHÇIErsan ERDOĞAN
2021-04-13 11:42:01

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