Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni dönem Merkezefendi Devlet Hastanesinde 'Nöro-navigasyon' yöntemi kullanılmaya başladı

Merkezefendi Devlet Hastanesinde, oldukça riskli ameliyatlardan olan beyin tümörü ameliyatlarında, beyin dokusuna zarar vermeden tümörün çıkarılmasını sağlayan 'Nöronavigasyon' yöntemi ile beyin tümörü ameliyatları yapılmaya başladı. Hastanede 60 yaşındaki bir hastanın beynindeki yaklaşık 2 santimetrelik tümör yeni sistem sayesinde güvenli bir şekilde temizlendi.

Teknolojinin ilerlemesiyle kullanımı artan, yol bulmada kolaylık sağlayan 'navigasyon' sistemi, ameliyatlarda da kolaylık sağlanmaya başladı. Manisa Merkezfendi Devlet Hastanesinde, yıllardır yapılmakta olan beyin tümörü ameliyatlarında ilk kez 'Nöronavigasyon' yöntemi uygulandı. Henüz yeni bir uygulama olan navigasyon ile 60 yaşındaki H.S. isimli hastanın beyninde derin yerleşimli, yaklaşık 2 santimetre boyutlarında tümör dokusu güvenli bir şekilde temizlendi. Bu yöntemin normal beyin dokusuna zarar vermeden, lezyona direkt ulaşım kolaylığı sağladığı görüldü. Ameliyat, Merkezefendi Devlet Hastanesinde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarından Dr. Volkan Zincircioğlu, Dr. Özgür Yusuf Aktaş ve Dr. Erdinç Özbek tarafından yapılıyor. Hastanede yapılan açıklamada, 'Nöronavigasyon' yönteminin beyin ameliyatlarında en kritik noktalardan birisi olan normal beyin dokusuna zarar vermeden en güvenli ve kısa yoldan beyin lezyonunu olabildiğince tamamına yakın çıkarabildiği belirtildi.

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