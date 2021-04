Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi istiyorum” Can Gürkan’ın savunma yaptığı sırada madenci aileleri tepki gösterdi

Yeniden görülmeye başlanan Soma maden faciası davasında ilk savunmasını yapan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, “Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum” dedi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye başlanan Soma maden faciası davasında tutuksuz sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, duruşma geçmişini okuduktan sonra, madencilerin avukatları sanıkların SEGBİS ile bağlanmasına tepki gösterdi. İşçilerin aileleri de bu karara alkışla tepki gösterirken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. İlk sözü Can Gürkan’a verilmesinin ardından Gürkan, “Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum” dedi. Gürkan’ın konuşması sırasında izleyiciler bir de daha tepki gösterdi ve salonda sözlü gerginlik yaşandı. Gürkan’ın avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

