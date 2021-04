Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kargo aracılığıyla ruhsatsız tabanca getirten E.T., suçüstü yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.T.'ye kargo aracılığıyla ruhsatsız tabanca getirildiği ihbarını aldı. E.T.'yi takibe alan ekipler, firmada kargoyu alınca suçüstü yakaladı. E.T.'nin teslim aldığı kutudan 2 ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancalara el konulurken, E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-04-13 15:16:36



