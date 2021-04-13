Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

İHA

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi.
Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısı; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Toplantıda Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Birinci Başkanvekilliğine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İkinci Başkanvekilliğine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun seçildi. Mecliste Yunus Candan ve Nedim Güner asil üyeler, Mustafa Uygun ve İsa Yıldırım da yedek üyeler olarak belirlendi.

Jeopark encümen üyeleri seçildi
Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Nisan ayı toplantısında encümende bir yıl süreyle görev alacak meclis üyeler de gizli oyla seçildi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İsa Yıldırım, Yunus Candan, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Mustafa Uygun da encümen üyeleri olarak belirlendi.

Plan ve bütçe komisyonu seçildi
Encümen üyelerinin seçiminin ardından Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Adnan Sarı, Ahmet Yılmaz, Harun Kaşıkçı, Mehmet Uygun ve Mustafa Sümen, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir yıl süreyle görev yapacaklar.
İlgili gündem maddelerinin oylanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Jeopark Belediyeler Birliği Meclis Üyelerini yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Açıkdil, hazırlanan yeni projeler ile Kula Salihli Jeoparkının bölge turizmine canlılık katacağını ifade etti.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula’da gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ve tarihi çarşıdaki sokak sağlıklaştırması için Başkan Ergün’e teşekkür etti. Başkan Tosun, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde jeopark bölgesine önemli yatırımların kazandırılacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
YEREL HABERLER Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete ...
Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu ...
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye ...
Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına girdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını ...
Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
YEREL HABERLER Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
YEREL HABERLER Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi istiyorum” Can Gürkan’ın savunma yaptığı sırada madenci aileleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi ...
Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
Akhisarspor umut arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor umut arıyor
Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni dönem Merkezefendi Devlet Hastanesinde 'Nöro-navigasyon' yöntemi kullanılmaya başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Meslek lisesi yeni binasına taşındı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 derslikli yeni binasına taşındı
YEREL HABERLER Meslek lisesi yeni binasına taşındı Manisa'nın ...
Yunusemre Belediyespor geleceğin badmintoncularını arıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor geleceğin badmintoncularını ...
Havalar ısınmaya başladı KKHA uyarısı geldi "Keneyi hafife almayın tedbiri elden bırakmayın"
YEREL HABERLER Havalar ısınmaya başladı KKHA uyarısı geldi "Keneyi ...
Projeyi minikler yürütecek 'Benim canım şehrim Manisa' projesinin minik öğrencileri Kaymakam Uçgun'a projeyi anlattı
YEREL HABERLER Projeyi minikler yürütecek 'Benim canım şehrim ...
Soma faciası davası yeniden başlıyor Can Gürkan ile birlikte 4 sanık yargılanacak
YEREL HABERLER Soma faciası davası yeniden başlıyor Can Gürkan ile ...
Manisa’daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
YEREL HABERLER Manisa’daki gıda işletmelerine ramazan denetimi
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Manisa'da feci kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Manisa'da feci kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ahmetli 'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi