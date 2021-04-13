İftar sofraları Yunusemre’yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İftar sofraları Yunusemre’yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak

İHA

İftar sofraları Yunusemre’yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak

Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye iftardan önce ulaştırılarak ramazan bereketi yaşatılıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemiden dolayı toplu iftarların olmaması nedeniyle Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemeklerini evlerine ulaştırıyor. Her gün 500 aileye sıcak yemek ulaştıracak olan belediye ramazan boyunca da 10 bin erzak paketinin dağıtımını gerçekleştirecek.
Manisa’nın 250 bini geçen nüfusuyla en büyük ilçesi olan merkez Yunusemre Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

“Vatandaşımızın ayağına giderek bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz”
Ramazan ayının bereket ve paylaşım ayı olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, “Manisa’nın Yunusemre Belediyesi olarak her gün 500 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz olarak güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Meclis üyelerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve belediyemizin katkılarıyla çorbamız, yemeğimiz, pilavımız, tatlımız, ayranı ve pidesi olmak üzere her gün iftardan önce vatandaşlarımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Marifetli ustalarımızın lezzetli ellerinde kazanlar kaynıyor, ramazanın bereketiyle de inşallah oruçlarımız kabul olur. Daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Ramazan Bayramına da Allah ermeyi nasip eder. Bununla beraber 10 bin üzerinde de erzak kolisi dağıtıyoruz. Ramazan paylaşma ayıdır. Pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyoruz. Dolayısıyla bu yalnız geçirdiğimiz ramazan ayında da vatandaşlarımızın ayına giderek onları bir nebze mutlu etmeye çalışıyoruz.” dedi.

“Hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz”
Büyük bir özveriyle çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ise şunları söyledi:
“Bereketli ramazan günlerinin başlamasıyla ne yazık ki bu sene de dostlarımızdan, vatandaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan ve yakınlarımızdan uzakta bir iftar sofralarında ramazanı geçirmek zorunda kalıyoruz. Bugünleri aramızdaki mesafeyi kaldırmak babında yemeğini pişiremeyecek durumda olan, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftardan önce yemeklerini personelimiz aracılığıyla yetiştirmeye çalışacağız. Bu arada yine aynı şekilde personelimiz aracılığıyla yemeğini pişirecek durumda olan vatandaşlarımıza erzak kolilerini teslim etmekteyiz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi Yunusemre Belediyemize desteklerini bu konuda bekliyoruz. Bağışları olduğu zaman belediyemizin hesap numarasına koli yada yemek olarak sayı belirterek bağışta bulunabilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Ramazan ayında bu yardımlar daha da büyük bir hız kazanıyor. Hızımız artıyor. Normal dönemde 100200 aileye yardım olabiliyor bu değişiyor azalabiliyor veya artıyor. Ramazanda bu yardımlar artıyor. İlçemizde bir değerlendirme yaptığımızda yemeğe ihtiyaç olarak 450500 aile olacağını tahmin etmiştik. Nitekim de yaptığımız incelemeler sonucunda 500 aileye ulaştık. Artabiliyor azalabiliyor ama fazla fark olmuyor. Şuan ilçemizdeki 500 ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz.”
İftarda sofralarında sıcak yemek ulaşan vatandaşların ağzından çıkan tek kelime ise ‘Allah razı olsun’ olurken belediyeye teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (5)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (4)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yapılacak
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yapılacak
Turgutlu’nun tüm noktalarında gece- gündüz çalışma var
YEREL HABERLER Turgutlu’nun tüm noktalarında gece- gündüz çalışma ...
'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi' Manisa CBÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşeecek
YEREL HABERLER 'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi' Manisa ...
Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
YEREL HABERLER Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete ...
Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu ...
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye ...
Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına girdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını ...
Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
YEREL HABERLER Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
YEREL HABERLER Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi istiyorum” Can Gürkan’ın savunma yaptığı sırada madenci aileleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi ...
Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
Akhisarspor umut arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor umut arıyor
Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni dönem Merkezefendi Devlet Hastanesinde 'Nöro-navigasyon' yöntemi kullanılmaya başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Meslek lisesi yeni binasına taşındı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 derslikli yeni binasına taşındı
YEREL HABERLER Meslek lisesi yeni binasına taşındı Manisa'nın ...
Yunusemre Belediyespor geleceğin badmintoncularını arıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor geleceğin badmintoncularını ...