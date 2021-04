İftar sofraları Yunusemre’yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak

Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye iftardan önce ulaştırılarak ramazan bereketi yaşatılıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemiden dolayı toplu iftarların olmaması nedeniyle Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemeklerini evlerine ulaştırıyor. Her gün 500 aileye sıcak yemek ulaştıracak olan belediye ramazan boyunca da 10 bin erzak paketinin dağıtımını gerçekleştirecek.

Manisa’nın 250 bini geçen nüfusuyla en büyük ilçesi olan merkez Yunusemre Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte binlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı ulaştırırken bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek gibi 6 çeşitten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.



“Vatandaşımızın ayağına giderek bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz”

Ramazan ayının bereket ve paylaşım ayı olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, “Manisa’nın Yunusemre Belediyesi olarak her gün 500 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz olarak güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Meclis üyelerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve belediyemizin katkılarıyla çorbamız, yemeğimiz, pilavımız, tatlımız, ayranı ve pidesi olmak üzere her gün iftardan önce vatandaşlarımıza sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Marifetli ustalarımızın lezzetli ellerinde kazanlar kaynıyor, ramazanın bereketiyle de inşallah oruçlarımız kabul olur. Daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Ramazan Bayramına da Allah ermeyi nasip eder. Bununla beraber 10 bin üzerinde de erzak kolisi dağıtıyoruz. Ramazan paylaşma ayıdır. Pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyoruz. Dolayısıyla bu yalnız geçirdiğimiz ramazan ayında da vatandaşlarımızın ayına giderek onları bir nebze mutlu etmeye çalışıyoruz.” dedi.



“Hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz”

Büyük bir özveriyle çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ise şunları söyledi:

“Bereketli ramazan günlerinin başlamasıyla ne yazık ki bu sene de dostlarımızdan, vatandaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan ve yakınlarımızdan uzakta bir iftar sofralarında ramazanı geçirmek zorunda kalıyoruz. Bugünleri aramızdaki mesafeyi kaldırmak babında yemeğini pişiremeyecek durumda olan, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftardan önce yemeklerini personelimiz aracılığıyla yetiştirmeye çalışacağız. Bu arada yine aynı şekilde personelimiz aracılığıyla yemeğini pişirecek durumda olan vatandaşlarımıza erzak kolilerini teslim etmekteyiz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi Yunusemre Belediyemize desteklerini bu konuda bekliyoruz. Bağışları olduğu zaman belediyemizin hesap numarasına koli yada yemek olarak sayı belirterek bağışta bulunabilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Ramazan ayında bu yardımlar daha da büyük bir hız kazanıyor. Hızımız artıyor. Normal dönemde 100200 aileye yardım olabiliyor bu değişiyor azalabiliyor veya artıyor. Ramazanda bu yardımlar artıyor. İlçemizde bir değerlendirme yaptığımızda yemeğe ihtiyaç olarak 450500 aile olacağını tahmin etmiştik. Nitekim de yaptığımız incelemeler sonucunda 500 aileye ulaştık. Artabiliyor azalabiliyor ama fazla fark olmuyor. Şuan ilçemizdeki 500 ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz.”

İftarda sofralarında sıcak yemek ulaşan vatandaşların ağzından çıkan tek kelime ise ‘Allah razı olsun’ olurken belediyeye teşekkür ettiler.

