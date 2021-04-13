Manisa’nın 30 yıllık imar soruna son verecek imar planları görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın 30 yıllık imar soruna son verecek imar planları görüşüldü

İHA

Manisa’nın 30 yıllık imar soruna son verecek imar planları görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Toplantısı’nda, Manisa’nın 30 yıllık sorununa son verilecek olan imar planları görüşüldü. 1/5000 ölçekli planların meclise gelmesinin önemine dikkat çeken Başkan Cengiz Ergün, sürecin uzun soluklu olduğunun altını çizdi. Başkan Ergün, “İnşallah sizlerin de vereceği desteklerle imar planlarımızı onaylatıp, şehrimizin önünü açmış oluruz” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine Manisa’nın merkez ilçelerini kapsayan 1/5000’lik planlar geldi. Madde ile ilgili konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehrimizin 30 yıllık kanayan yarası haline gelmiş olan imar sorununa inşallah son vereceğimiz çalışmaları bu akşam meclisimize getiriyoruz. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte alanımızın da genişlemesiyle hem Yunusemre hem de Şehzadeler belediyemizle sık sık toplantılar gerçekleştirdik. Gerek belediye başkanları düzeyinde gerek de teknik ekiplerimiz olmak üzere hepimiz elimizi taşın altına koyduk ve gecemizi gündüzümüze kattık. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılamayan ve şehrimizi adeta kilitlenme noktasına getiren imar plan çalışmalarında attığımız kararlı adımların inşallah meyvelerini toplama aşamasına geldik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimize bağlı 15 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile ilçe belediyelerimizin 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarının çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi.
Emeği geçenlere teşekkür
Konunun Manisa için önemine vurgu yapan Başkan Ergün, “Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimiz ile yapılan uzun soluklu toplantılar ve çalışmaların sonucunda bu meclis toplantımıza 1/5000’lik planları getirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu durum, Manisa’mız için oldukça önemli bir gelişme. Neticede şehrimizin 30 yılı aşkın sorununu çözmek bizlere nasip oldu. İnşallah sizlerin de vereceği desteklerle imar planlarımızı onaylatıp, şehrimizin önünü açmış oluruz. Bu vesileyle planlarımızın onaylanması noktasında destekleriyle yol almamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Manisa Milletvekillerimize, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarımıza, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemizin teknik sorumlularına Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından ilgili madde, İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Soma davası 24 Mayıs’a ertelendi Savcı mütalaasında bir kişinin beraat etmesini istedi
YEREL HABERLER Soma davası 24 Mayıs’a ertelendi Savcı mütalaasında ...
İftar sofraları Yunusemre’yle bereketleniyor Yunusemre Belediyesi, ramazan ayı boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofralarını donatacak
YEREL HABERLER İftar sofraları Yunusemre’yle ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (5)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (4)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (3)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yapılacak
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar yapılacak
Turgutlu’nun tüm noktalarında gece- gündüz çalışma var
YEREL HABERLER Turgutlu’nun tüm noktalarında gece- gündüz çalışma ...
'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi' Manisa CBÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşeecek
YEREL HABERLER 'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi' Manisa ...
Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi gerçekleştirildi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
YEREL HABERLER Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete ...
Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Öğrencilere online platformlardan su tasarrufu ...
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye ...
Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına girdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasına ...
Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)
YEREL HABERLER Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet ...
İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını ...
Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
YEREL HABERLER Şehzadeler’de gönül iftarları yapılacak
Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
YEREL HABERLER Salihli’de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi istiyorum” Can Gürkan’ın savunma yaptığı sırada madenci aileleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Soma davası gergin başladı Can Gürkan: “Beraatimi ...
Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Turgutlu’da ihtiyaç sahipleir için yardım kampanyası
Akhisarspor umut arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor umut arıyor
Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni dönem Merkezefendi Devlet Hastanesinde 'Nöro-navigasyon' yöntemi kullanılmaya başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de beyin tümörü ameliyatlarında yeni ...