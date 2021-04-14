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Kırkağaç kavunundan sonra çileği de Avrupa'da

DHA

Kırkağaç kavunundan sonra çileği de Avrupa'da


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dünyaca ünlü kavunun yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanan ve kısa sürede üretim miktarı 500 tona kadar çıkarılan çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı. Bu yıl 15 liradan satışa sunulan çilek, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderilmesinin yanı sıra Almanya'ya ihraç ediliyor.
Manisa'nın dünyaca ünlü kavunuyla tanınan Kırkağaç ilçesinde, 10 yıl önce kaymakamlık tarafından başlatılan 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi', çiftçinin yüzünü güldürdü. İlçede her geçen yıl yaygınlaşan çilek üretimi, 50 çiftçi tarafından 100 dekarlık serada gerçekleştiriliyor. Üretim miktarı 500 tona kadar çıkarılan çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı. Perakende olarak 15 liradan satışa sunulan çilek, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderilmesinin yanı sıra Almanya'ya ihraç ediliyor.
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, çiftçilere geliri yüksek olan çilek üretimi yapmaları çağrısında bulundu. Kırkağaç'ta şu an için 100 dekarlık sera alanında çilek üretimi yaptıklarını ve dekar başına 5 ton verim aldıklarını kaydeden Özarı, "Çiftçilerimiz, 1 dekar çilek ekiminden 20 ile 25 bin lira arasında gelir elde edebiliyor. Bu da çiftçilerimiz için güzel rakam. Kırkağaç'ta 200 dekar sera alanımız var. Bu alanın en az yüzde 25'inin çilek üretimine dönüştürülmesi lazım; çünkü hem verimi hem de geliri yüksek. İlçemizde ürettiğimiz çilekleri İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerimizin meyve ve sebze hallerine gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Almanya gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz" diye konuştu.
'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'
İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Eğrioğlu (50) ise serasında 2 yıldır çilek üretimi yaptığını belirterek, "Seramı devlet desteği ile 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında kurdum. İlk olarak geçen yıl deneme amaçlı ektik ve başarılı olduk. Bu yıl 1 dekarlık arazide 5 ton çilek almayı hedefliyoruz. Şu an için 1 ton çilek aldım; fakat bunun ikinci ve üçüncü hasat dönemleri de var. Fiyatları da çok güzel. Perakende olarak kilosunu 15 liradan satıyoruz. Talep olduğu için yetiştiremiyoruz. Şu an için sadece kendi bayilerimize satıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN
2021-04-14 09:21:21

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