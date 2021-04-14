Turgutluspor'un rakibi Vanspor

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TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda Kırklarelispor'a deplasmanda 5-2 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ve Play-Off yarışına büyük ölçüde havlu atan Turgutluspor yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor'la kozlarını paylaşacak.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Serdar Akkoçoğlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Turgutluspor'da kırmızı kart cezalısı Erdoğan Kaya, bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Ege ekibinde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Abdullah Ercan, Vanspor'u yenip moral bulacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2021-04-14 11:07:25



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