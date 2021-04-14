Turgutluspor'un rakibi Vanspor

TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda Kırklarelispor'a deplasmanda 5-2 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ve Play-Off yarışına büyük ölçüde havlu atan Turgutluspor yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor'la kozlarını paylaşacak.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Serdar Akkoçoğlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Turgutluspor'da kırmızı kart cezalısı Erdoğan Kaya, bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Ege ekibinde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Abdullah Ercan, Vanspor'u yenip moral bulacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2021-04-14 11:07:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.